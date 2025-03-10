Рубіо допустив вирішення питання військової допомоги США на переговорах з Україною у Саудівській Аравії

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що припинення Вашингтоном військової допомоги може бути «врегульовано» під час важливих переговорів у Саудівській Аравії, спрямованих на припинення війни в Україні, пише The Guardian .

Ключові факти

«Я думаю, що ідея припинення допомоги в широкому значенні — це те, що, як я сподіваюся, ми зможемо вирішити. Очевидно, що те, що відбудеться завтра, матиме вирішальне значення для цього», – заявив журналістам головний дипломат США.

Він також розповів про перспективи припинення вогню у війні, заявивши про підтримку української пропозиції щодо перемирʼя у повітрі та на морі.

«Я не кажу, що цього достатньо, але це та поступка, яку потрібно побачити, щоб покласти край конфлікту», — сказав він.

Він додав, що США сподіваються на хорошу зустріч, щоб визначити наміри України та підтвердити її готовність «робити складні речі, як це роблять росіяни», заявив Рубіо.

Він висловив сподівання, що зустріч пройде успішно, але важливо «чітко визначити наміри України» щодо миру.

Рубіо вже приземлився у Саудівській Аравії, але, незважаючи на те, що сьогодні ввечері там також перебуває президент України Володимир Зеленський, їхня зустріч не очікується.

Контекст

11 березня в Джидді пройдуть переговори між офіційними представниками адміністрації США та українською делегацією. Сторони будуть обговорювати майбутнє війни, рівень підтримки США та економічні домовленості, зокрема угоду щодо корисних копалин, яка могла б забезпечити Україні фінансову підтримку. Натомість ця угода може стати інструментом політичного тиску.

Українське МЗС повідомило, що на порядку денному зустрічі будуть українсько-американські двосторонні відносини, стратегічне партнерство та його подальший розвиток, у центрі розмови – шлях до миру. Участь росіян у переговорах не передбачається, водночас це є нагодою підписати угоду про надра, сказав речник відомства Георгій Тихий.

У переговорах братимуть участь держсекретар Марко Рубіо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф. Українська команда буде складатися з очільника ОП Андрія Єрмака, очільника МЗС Андрія Сибіги, міністра оборони Рустема Умєрова та заступника Єрмака Павла Паліси.