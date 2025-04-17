Perplexity AI хоче потрапити у смартфони Samsung і Motorola – Bloomberg

Американський стартап Perplexity AI веде перемовини з Samsung про інтеграцію свого ШІ-асистента у смартфони. Компанія вже домовилась про співпрацю з Motorola, анонс заплановано на кінець квітня, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Perplexity AI розширює присутність на ринку й намагається конкурувати з Google та OpenAI. Стартап уже досяг угоди з Motorola, згідно з якою його асистент буде попередньо встановлений на нові моделі смартфонів, зокрема на складні Razr. Спеціальний інтерфейс та маркетингова підтримка мають стимулювати користувачів обрати саме Perplexity замість Gemini від Google.

Перемовини із Samsung – ще на початковій стадії. Розглядається кілька варіантів: встановлення Perplexity як альтернативного асистента, попереднє встановлення додатка або активне просування в Galaxy Store.

Перешкодою для швидкого запуску є партнерство Samsung з Google, який забезпечує пошук і багато функцій на смартфонах цього бренду.

Водночас Samsung уже інвестувала у Perplexity через свій венчурний фонд NEXT, і зараз обговорює можливість нових вкладень. Стартап також веде перемовини з іншими інвесторами про залучення $500 млн – $1 млрд. Це може подвоїти його оцінку до $18 млрд.

Контекст

Продукт Perplexity – пошукова система на основі генеративного штучного інтелекту, яка видає результати за допомогою інтерфейсу в стилі чат-ботів. Його головна перевага – швидкі, точні відповіді у стилі пошуковика та можливість використовувати мовні моделі не лише власні, а й від OpenAI чи Anthropic.

У США бренд ще не надто відомий, бо ринок поділили між собою ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Але співпраця з Motorola та Samsung може змінити ситуацію – навіть попри те, що Motorola має невелику частку ринку, а Samsung – приблизно 20%.

На початку року Perplexity оголосила про партнерство з Deutsche Telekom – компанія надасть свою ШІ-технологію для спеціального смартфона, який представлять пізніше у 2025 році.

Наприкінці 2024 року Perplexity залучив $500 млн, потроївши свою оцінку до $9 млрд.