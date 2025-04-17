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Perplexity AI хоче потрапити у смартфони Samsung і Motorola – Bloomberg

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Американський стартап Perplexity AI веде перемовини з Samsung про інтеграцію свого ШІ-асистента у смартфони. Компанія вже домовилась про співпрацю з Motorola, анонс заплановано на кінець квітня, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Деталі

  • Perplexity AI розширює присутність на ринку й намагається конкурувати з Google та OpenAI. Стартап уже досяг угоди з Motorola, згідно з якою його асистент буде попередньо встановлений на нові моделі смартфонів, зокрема на складні Razr. Спеціальний інтерфейс та маркетингова підтримка мають стимулювати користувачів обрати саме Perplexity замість Gemini від Google.
  • Перемовини із Samsung – ще на початковій стадії. Розглядається кілька варіантів: встановлення Perplexity як альтернативного асистента, попереднє встановлення додатка або активне просування в Galaxy Store. 
  • Перешкодою для швидкого запуску є партнерство Samsung з Google, який забезпечує пошук і багато функцій на смартфонах цього бренду.
  • Водночас Samsung уже інвестувала у Perplexity через свій венчурний фонд NEXT, і зараз обговорює можливість нових вкладень. Стартап також веде перемовини з іншими інвесторами про залучення $500 млн – $1 млрд. Це може подвоїти його оцінку до $18 млрд.

Контекст

Продукт Perplexity – пошукова система на основі генеративного штучного інтелекту, яка видає результати за допомогою інтерфейсу в стилі чат-ботів. Його головна перевага – швидкі, точні відповіді у стилі пошуковика та можливість використовувати мовні моделі не лише власні, а й від OpenAI чи Anthropic.

У США бренд ще не надто відомий, бо ринок поділили між собою ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google. Але співпраця з Motorola та Samsung може змінити ситуацію – навіть попри те, що Motorola має невелику частку ринку, а Samsung – приблизно 20%.

На початку року Perplexity оголосила про партнерство з Deutsche Telekom – компанія надасть свою ШІ-технологію для спеціального смартфона, який представлять пізніше у 2025 році.

Наприкінці 2024 року Perplexity залучив $500 млн, потроївши свою оцінку до $9 млрд.

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