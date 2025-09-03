Державна податкова служба повідомила про виявлення ресторанів, кафе та барів, які декларують надто низькі виторги – до 50 000 грн на місяць. Контроль здійснюється з урахуванням рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки, повідомила пресслужба податкової.

Деталі

Аналіз роботи закладів харчування показав, що такі суми є економічно необґрунтованими, адже навіть невеликий заклад потребує щонайменше трьох працівників із зарплатою не нижче 8000 грн кожному, зазначила податкова.

ДПС нагадала, що крім витрат на оплату праці, ресторатори мають оплачувати ліцензії на торгівлю алкоголем, закупівлю продуктів, утримання приміщень та сплачувати податки.

Водночас деякі підприємці декларують лише безготівкові розрахунки або показують незначні суми готівкових операцій – до 5% від загального виторгу, наголошується у повідомленні.

За таких показників заклади фактично не могли б функціонувати, вважають в ДПС. Це шкодить як державному бюджету, так і самому бізнесу, оскільки ризикові компанії потрапляють під посилений контроль.

У відомстві наголосили, що контроль здійснюється з урахуванням рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та виключно в межах ризик-орієнтованого підходу.

Контекст

У серпні кількість фактичних перевірок, проведених податковою службою, зменшилася майже на третину порівняно з липнем, повідомило відомство напередодні.

Зазначається, що в липні було проведено понад 3600 перевірок, а у серпні їхня кількість скоротилася до 2300.

За словами очільниці податкової Лесі Карнаух, служба переходить до ризик-орієнтованого підходу, зосереджуючи увагу на суб’єктах із високою ймовірністю порушень, зокрема тих, що працюють із підакцизними товарами.