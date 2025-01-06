Україна примусово не повертатиме громадян з-за кордону – Чернишов

Ключові факти

За оцінками Чернишова, за кордоном перебуває 20–25 млн українців, а в Україні – приблизно 32 млн.

«Це велика, потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми починаємо процес щодо повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення є винятково добровільним, жодних примусових заходів не буде», – зазначив Чернишов.

Він додав, що Україна також буде рада успіху українців за кордоном, якщо вони знаходять там місце для себе і своїх родин.

Віцепремʼєр-міністр анонсував створення Агенції національної єдності та відкриття хабів у різних країнах для підтримки звʼязку з українцями за кордоном.

Контекст

До повномасштабної війни населення України становило 42 млн осіб, включно з жителями окупованого Криму. Згідно з даними урядової Стратегії демографічного розвитку, до липня 2024 року населення України скоротилося до 35,8 млн, з яких 31,1 млн проживали на територіях, що перебувають під контролем Києва. Уряд прогнозує, що населення продовжить скорочуватися, і до 2041 року в Україні мешкатиме 28,9 млн осіб, а до 2051-го – 25,2 млн.

За даними МЗС, загалом за кордоном перебуває близько 7,7 млн громадян України, більшість з яких виїхали вимушено через російське вторгнення. Із них 5,3 млн, або 69%, – в державах – членах ЄС, у США – приблизно 880 000, у Канаді – близько 408 000, у Великій Британії – близько 200 000 громадян України.

3 грудня Рада призначила Чернишова на посаду віцепремʼєр-міністра – міністра національної єдності. Кабінет Міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Міністерство національної єдності України. Олексій Чернишов повернувся в уряд після дворічної перерви на чолі «Нафтогазу». Чому він вирішив очолити Міністерство єдності та з чим залишає найбільшу державну компанію країни, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

23 грудня Чернишов заявив, що 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Він презентував робочу концепцію Міністерства національної єдності. Зокрема, при міністерстві буде створено Агентство національної єдності, а далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено «Хаби єдності» (Unity Hub). У майбутніх «Хабах єдності» за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань із мобілізацією та військово-обліковими документами.