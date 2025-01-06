Украина не будет принудительно возвращать граждан из-за границы – Чернышев

Ключевые факты

По оценкам Чернышева, за границей находится 20–25 млн украинцев, а в Украине – примерно 32 млн.

«Это большая, мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за границей, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Я хотел бы отметить, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет», – отметил Чернышев.

Он добавил, что Украина также будет рада успеху украинцев за границей, если они находят там место для себя и своих семей.

Вице-премьер-министр анонсировал создание Агентства национального единства и открытие хабов в разных странах для поддержания связи с украинцами за границей.

Контекст

До полномасштабной войны население Украины составляло 42 млн человек, включая жителей оккупированного Крыма. По данным правительственной Стратегии демографического развития, к июлю 2024 года население Украины сократилось до 35,8 млн, из которых 31,1 млн проживали на территориях, находящихся под контролем Киева. Правительство прогнозирует, что население продолжит сокращаться, и к 2041 году в Украине будет проживать 28,9 млн человек, а к 2051-му – 25,2 млн человек.

По данным МИД, всего за границей находится около 7,7 млн граждан Украины, большинство из которых выехали вынужденно из-за российского вторжения. Из них 5,3 млн, или 69%, – в государствах – членах ЕС, в США – примерно 880 000, в Канаде – около 408 000, в Великобритании – около 200 000 граждан Украины.

3 декабря Рада назначила Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства. Кабинет Министров переименовал Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. Алексей Чернышев вернулся в правительство после двухлетнего перерыва во главе «Нафтогаза». Почему он решил возглавить Министерство единства и с чем покидает крупнейшую государственную компанию страны, читайте в материале Forbes Ukraine.

23 декабря Чернышев заявил, что 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Он представил рабочую концепцию Министерства национального единства. В частности, при министерстве будет создано Агентство национального единства, а после Агентство откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будут созданы «Хабы единства» (Unity Hub). В будущих «Хабах единства» за рубежом должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решению вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.