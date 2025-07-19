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«Не хайп, а початок нової парадигми». Вайбкодинг, коли код повністю пише ШІ, стає дедалі популярнішим. Чи потрібне це вашому бізнесу

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

4 хв читання

vibe coding став трендом в галузі IT /Getty Images

Дослідник штучного інтелекту Андрей Карпати увів термін вайбкодингу на позначення процесу написання коду за допомогою штучного інтелекту. Фото Getty Images

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Канадський дослідник штучного інтелекту Андрей Карпати увів термін вайбкодингу на позначення процесу написання коду за допомогою штучного інтелекту. Навичка вайбкодингу вже почала з’являтися як вимога у вакансіях міжнародних компаній, зокрема Reddit. Forbes Ukraine опитав представників IT-ринку про те, наскільки це ефективно, для чого підходить і як трансформує ринок праці у найближчому майбутньому. 

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На початку липня сервіс для написання коду за допомогою ШІ Cursor опинився на піку популярних запитів в українському сегменті Google, свідчать дані Google Trends. Причина – тренд на так званий вайбкодинг, програмування за допомогою ШІ. Термін увів дослідник штучного інтелекту Андрей Карпати, що працював у Tesla та OpenAI.

«Існує новий вид кодування, який я називаю «вайбкодинг», де ви повністю піддаєтеся вайбам та забуваєте, що код взагалі існує», – писав Карпати в X ще у лютому. З розвитком LLM ручне кодування, на його думку, стає застарілим. 

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