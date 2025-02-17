Представники Росії та США проведуть зустріч у Саудівській Аравії у вівторок – Axios

Високопосадовці США та Росії проведуть переговори про потенційну угоду про припинення війни в Україні. Зустріч запланована на вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Деталі

Видання зазначає, що ця подія стане черговим кроком у відносинах між Вашингтоном і Москвою після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним.

За даними Axios, переговори викликали занепокоєння в української влади, яка побоюється кулуарних домовленостей без участі Києва.

До американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо, радник Білого дому з нацбезпеки Майк Уолтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф. Росію, за попередньою інформацією, представлятиме глава МЗС Сергій Лавров.

Контекст

12 лютого Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з кремлівським лідером Володимиром Путіним. За його словами, вони домовилися розпочати переговори щодо завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському, з яким обговорив перспективи мирного врегулювання та співпрацю між командами, зокрема в технологічній сфері – від дронів до сучасних виробництв.

Згодом Трамп припустив, що його особиста зустріч із Путіним може відбутися в Саудівській Аравії.

13 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон готовий запровадити санкції проти Москви та навіть розглянути можливість військових заходів, якщо Кремль не погодиться на мирну угоду, яка гарантуватиме довгострокову незалежність України.