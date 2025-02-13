«Виглядає як відмова від України». Реакція іноземних ЗМІ на перші кроки Дональда Трампа з примирення Росії та України

Центральним гравцем у дискусіях про можливі мирні переговори між Росією та Україною залишається адміністрація президента США Дональда Трампа . Схоже, вона намагається досягти швидкого завершення війни протягом 100 днів , але при цьому нехтує традиційною дипломатією. Водночас Китай робить спроби включитися в переговорний процес, що додає нових стратегічних вимірів. Forbes Ukraine зібрав реакцію іноземних ЗМІ на перші прояви Білого дому щодо завершення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової

Трамп, Путін і переговори без України

12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Після неї оголосив про початок переговорів щодо завершення війни в Україні. Ключові деталі діалогу очільників США та РФ не були попередньо узгоджені з українською стороною, що викликало занепокоєння як у Києві, так і в Європі, пише The Economist. Трамп зазначив, що він планує провести зустріч з Путіним у Саудівській Аравії, але без участі президента України Володимира Зеленського.

«Якщо Росія залишиться сам на сам зі США, Путін і Трамп або їхні команди отримають маніпулятивну інформацію», – застерігав Зеленський в інтервʼю для The Economist.

Україна боїться залишитися за бортом перемовин між США та Росією, пише The Economist. Фото Офіс Президента України

Після розмови з Путіним президент США подзвонив й Зеленському. Рамки діалогу, за словами президента України: можливості досягти миру, готовність працювати разом на рівні команд, технологічні можливості України, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Європейські офіційні особи були шоковані рішенням Трампа почати перемовини без координації з ключовими союзниками, пише Financial Times. Вони побоюються, що це може призвести до ситуації, коли США досягнуть угоди з Кремлем, а Європа залишиться зобов’язаною фінансувати повоєнну відбудову України та забезпечувати її безпеку.

«Американці не бачать ролі Європи в геополітичних питаннях, повʼязаних із війною. Це стане справжнім випробуванням нашої єдності», – зазначив високопосадовець ЄС у коментарі для FT.

Позиція Вашингтона: без НАТО та американських військ

Важливий сигнал про бачення майбутньої мирної угоди між Росією та Україною надійшов від міністра оборони США Піта Хегсета. Під час зустрічі в Брюсселі він заявив, що повернення України до кордонів 2014 року є «нереалістичним». Він дав зрозуміти, що США не підтримують вступ України до НАТО, а також не планують розміщувати на її території миротворчу військову місію, пише Reuters.

Ці заяви викликали гостру реакцію в Європі. «Жодного членства в НАТО, жодних військ? Це виглядає як відмова від України», – написав у соцмережі X колишній міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Нова адміністрація США має ще радикальніший підхід стосовно цих питань, ніж попередня, зазначає Politico. Хегсет заявив, що «стратегічні реалії» вимагають від США зміщення пріоритетів на Китай і внутрішню безпеку, залишаючи європейським союзникам головний тягар оборони континенту.

Китайська ініціатива: посередник чи союзник Кремля

До можливого перемовного процесу намагається долучитися Китай. Пекін неформально запропонував адміністрації Трампа допомогу в організації саміту між США і Росією, а також участь у забезпеченні миру після припинення бойових дій, пише The Wall Street Journal.

Європейські та американські офіційні особи сприймають цю ініціативу з підозрою, враховуючи тісні зв’язки Китаю з Росією. «Китай не чинитиме тиску на Путіна для досягнення перемирʼя, – зазначив колишній американський дипломат Рік Вотерс у коментарі WSJ. – Будуть лише тактичні поступки, як-от організація саміту чи участь у миротворчій місії».

У Києві також висловлюють занепокоєння щодо можливої ролі Китаю в процесі. Минулого року Зеленський прямо звинувачував Пекін у спробі зірвати мирний саміт у Швейцарії, організований Україною та її союзниками.

Forbes Ukraine веде хроніку щодо ініціативи Дональда Трампа почати переговори про завершення російсько-української війни. Детальніше про основні кроки Адміністрації США читайте за лінком.

Адміністрація Сі Цзіньпіна бачить свою вигоду в переговорах між Росією та Україною, але США проти їхнього втручання. Фото Getty Images

Європа у ролі спостерігача

Позиція Європи наразі виглядає найбільш вразливою. Європейські країни можуть зіткнутися з рахунком у понад $3 трлн на відбудову України та зміцнення власних збройних сил у разі укладання американсько-російської угоди, зазначає Bloomberg. Європі доведеться ухвалювати серйозні бюджетні рішення: зменшувати витрати на соціальні потреби або брати величезні кредити для зміцнення обороноздатності.

У столицях ЄС зростає тривога щодо можливого «великого договору» між США, Китаєм і Росією, який може проігнорувати інтереси України. «Роль Європи у цій грі: платити за все, не отримувати жодного визнання і навіть не брати участь у зустрічах», – підсумовує FT.

Поки що все свідчить про те, що перемовини просуваються вперед без чіткої участі України та її європейських союзників. Дональд Трамп відкрито заявляє, що хоче домовитися з Путіним напряму, а Китай може спробувати скористатися ситуацією для власних геополітичних вигод.

Європа залишається у складній ситуації, розриваючись між необхідністю підтримувати Україну і відсутністю важелів впливу на США.

Для України ці переговори є потенційно найризикованішими за весь час війни, підсумовують світові ЗМІ. Київ намагається зберегти дипломатичну ініціативу. Але без повної підтримки США та чіткої стратегії Європи Україна може опинитися у ситуації, коли головні рішення щодо її майбутнього ухвалюватимуть без неї.