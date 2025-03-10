ПриватБанк оновить дизайн застосунку «Приват24»

Застосунок ПриватБанку «Приват24» отримав редизайн, повідомила пресслужба банку. Запуск стартує зі зміни дизайну й інклюзивних можливостей головного екрану.
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Деталі
- Новий дизайн «Приват24» побудований на сучасних принципах юзабіліті, інклюзивності та є результатам глибинного аналізу клієнтського досвіду та відгуків учасників програми бета-тестування, повідомили у пресслужбі.
- Користувачі «Приват24» відразу бачитимуть баланс і реквізити своїх карток. Також зʼявилась можливість поповнити картковий рахунок у кілька кліків: з ApplePay або GooglePay, з власної картки, з картки іншого банку, за номером рахунку IBAN.
- Серед оновлень: програма лояльності «Привіт» та накопичення у сервісі «Конверти» — тепер розташовані на нижній панелі навігації.
- «Починаємо процес оновлення зі змін у дизайні мобільного застосунку та впровадження нової концепції головного екрану», — розповів заступник голови правління та IT операційний директор Маріуш Качмарек.
Контекст
Прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 81 млрд грн за 2024 рік. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023-м. Податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн. Це також рекордний показник, уточнила Forbes Ukraine пресслужба ПриватБанку.
З початку 2024 року чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,7 млрд грн, перевищивши 112 млрд грн. Кошти на рахунках клієнтів за рік збільшились більш ніж на 10%.
Також в банку з 20-го січня змінився голова правління. Ним став шведський банкір Мікаель Бьоркнерт. Австрієць Герхард Бьош, який керував ПриватБанком три роки, залишив пост 1-го листопада 2024-го.
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