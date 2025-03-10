ПриватБанк оновить дизайн застосунку «Приват24»

Деталі

Новий дизайн «Приват24» побудований на сучасних принципах юзабіліті, інклюзивності та є результатам глибинного аналізу клієнтського досвіду та відгуків учасників програми бета-тестування, повідомили у пресслужбі.

Користувачі «Приват24» відразу бачитимуть баланс і реквізити своїх карток. Також зʼявилась можливість поповнити картковий рахунок у кілька кліків: з ApplePay або GooglePay, з власної картки, з картки іншого банку, за номером рахунку IBAN.

Серед оновлень: програма лояльності «Привіт» та накопичення у сервісі «Конверти» — тепер розташовані на нижній панелі навігації.

«Починаємо процес оновлення зі змін у дизайні мобільного застосунку та впровадження нової концепції головного екрану», — розповів заступник голови правління та IT операційний директор Маріуш Качмарек.

Редизайн застосунку Приват24

Контекст

Прибуток ПриватБанку до оподаткування досяг 81 млрд грн за 2024 рік. Чистий прибуток становить 40,1 млрд грн, що на 6% більше порівняно з 2023-м. Податок на прибуток, який буде сплачено до бюджету країни, становить 40,9 млрд грн. Це також рекордний показник, уточнила Forbes Ukraine пресслужба ПриватБанку.

З початку 2024 року чистий кредитний портфель банку збільшився на 20,7 млрд грн, перевищивши 112 млрд грн. Кошти на рахунках клієнтів за рік збільшились більш ніж на 10%.

Також в банку з 20-го січня змінився голова правління. Ним став шведський банкір Мікаель Бьоркнерт. Австрієць Герхард Бьош, який керував ПриватБанком три роки, залишив пост 1-го листопада 2024-го.