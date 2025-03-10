ПриватБанк обновил дизайн приложения Приват24

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Новый дизайн «Приват24» построен на современных принципах юзабилити, инклюзивности и является результатом глубинного анализа клиентского опыта и отзывов участников программы бета-тестирования, сообщили в пресс-службе.

Пользователи «Приват24» будут сразу видеть баланс и реквизиты своих карт. Также появилась возможность пополнить карточный счет в несколько кликов: с ApplePay или GooglePay, с собственной карты, с карты другого банка, по номеру счета IBAN.

Среди обновлений: программа лояльности «Привет» и накопление в сервисе «Конверты» теперь расположены на нижней панели навигации.

«Начинаем процесс обновления с изменений в дизайне мобильного приложения и внедрения новой концепции главного экрана», — рассказал заместитель главы правления и IT операционный директор Мариуш Качмарек.

Редизайн приложения Приват24

Контекст

Прибыль ПриватБанка до налогообложения достигла 81 млрд грн за 2024 год. Чистая прибыль составляет 40,1 млрд грн, что на 6% больше по сравнению с 2023 годом. Налог на прибыль, уплаченный в бюджет страны, составляет 40,9 млрд грн. Это тоже рекордный показатель, уточнила Forbes Ukraine пресс-служба ПриватБанка.

С начала 2024 года чистый кредитный портфель банка увеличился на 20,7 млрд грн, превысив 112 млрд грн. Средства на счетах клиентов за год увеличились более чем на 10%.

Также в банке с 20 января сменился глава правления. Им стал шведский банкир Микаэль Беркнерт. Австриец Герхард Беш, руководивший ПриватБанком три года, покинул пост 1 ноября 2024 года.