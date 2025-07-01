Європейський Союз готовий підписати торговельну угоду зі США, за якою на більшість товарів із ЄС діятиме мито в 10%. Водночас ЄС висуває вимоги, зокрема зниження мит США на ключові для блоку галузі: фармацевтику, алкоголь, електроніку (напівпровідники) та комерційні літаки. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі

ЄС також прагне запровадити квоти та винятки, щоб зменшити 25% мито США на автомобілі та автозапчастини, а також 50% мито на сталь і алюміній. Європейська комісія, відповідальна за торговельні питання, вважає таку угоду дещо вигіднішою для США, але прийнятною для ЄС. Комісія хоче вирішити питання секторальних мит США на автомобілі, метали та плановані майбутні мита на початковому етапі.

ЄС має на меті спростити торгівлю, усунувши нетарифні бар’єри та додаткові правила. Блок готовий розглядати стратегічні закупівлі, зокрема скрапленого природного газу та технологій штучного інтелекту, а також співпрацювати зі США у питаннях економічної безпеки.

За даними Bloomberg, ЄС і США дедалі більше впевнені, що до 9 липня вдасться укласти тимчасову угоду, яка дасть змогу продовжити переговори. Угода стосуватиметься митних і нетарифних бар’єрів, закупівлі ключових американських товарів і визначення нових напрямів співпраці.

Цього тижня віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович очолить делегацію до Вашингтона для просування переговорів, повідомляють джерела. У ЄС вважають, що принципова угода – попередня домовленість про ключові умови – є оптимальним сценарієм, але тривалість тимчасових домовленостей на подальших етапах переговорів поки що невідома.

Контекст

Дональд Трамп оголосив про плани запровадити 50% мита на товари з Євросоюзу з 1 червня, звинувативши Брюссель у «складних торговельних відносинах» і заявивши, що переговори з ЄС зайшли в глухий кут. Раніше того ж місяця ЄС запропонував нову торговельну угоду, яка передбачала поступове скасування мит на несільськогосподарські товари та співпрацю в енергетиці й цифрових технологіях. Проте США відхилили цю пропозицію, а американський міністр торгівлі Говард Латнік назвав переговори «практично безрезультатними». У відповідь ЄС заявив про підготовку контрзаходів, зокрема введення додаткових мит на американський експорт на суму $107 млрд, якщо переговори проваляться.

Пізніше Трамп погодився відтермінувати запровадження 50% мит на товари з ЄС і продовжити переговори до 9 липня. У коментарі ЗМІ він розповів про розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн: «Вона запропонувала перейти до конструктивних переговорів. Ми добре поговорили і незабаром зустрінемося, щоб знайти рішення».

У соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що вважає продовження переговорів «честю». Урсула фон дер Ляєн підкреслила готовність ЄС до «швидких і рішучих» переговорів зі США, але закликала Трампа повернутися до початкового 90-денного періоду для діалогу.