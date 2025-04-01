Ілон Маск очолив список найбагатших людей світу за версією Forbes. Хто у першій пʼятірці

Засновник і гендиректор американських Tesla та SpaceX Ілон Маск став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes , випередивши власника LVMH Бернара Арно. Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $300 млрд.

Ключові факти

За рік статки Маска зросли у 1,8 раза, здебільшого завдяки підвищенню ринкової вартості компаній xAI та SpaceX, і на 7 березня досягли $342 млрд.

У п’ятірці найбагатших людей світу: Марк Цукерберг, керівник Meta ($216 млрд); Джефф Безос, засновник Amazon ($215 млрд); Ларрі Еллісон, голова Oracle ($192 млрд); Родина Арно ($178 млрд).

Марк Цукерберг, керівник Meta ($216 млрд); Джефф Безос, засновник Amazon ($215 млрд); Ларрі Еллісон, голова Oracle ($192 млрд); Родина Арно ($178 млрд). За даними Forbes, загальний капітал усіх мільярдерів у списку зріс на $2 трлн, досягнувши рекордних $16,1 трлн. Це більше за річний ВВП більшості країн світу, за винятком США та Китаю.

У 2025 році рейтинг Forbes поповнився 247 новими учасниками, довівши загальну кількість мільярдерів до 3028 осіб – це рекордний показник з 1987 року.

Найбагатша жінка у списку – Еліс Волтон, донька засновника ритейлера Walmart Inc. Її статки оцінюються у $101 млрд, що дозволило їй обійти спадкоємицю імперії L’Oreal Франсуазу Беттанкур-Майєрс ($81,6 млрд).

Найбільше мільярдерів проживає у США – 902. На другому місці Китай (450, або 516, якщо враховувати Гонконг), третє посідає Індія (205).

Найзаможнішим з українців залишається власник ДТЕК та «Метінвесту» Рінат Ахметов: оцінка його статків зросла вдвічі. Загалом у рейтингу – семеро українських доларових мільярдерів. Ахметов – на 390-й позиції у глобальному рейтингу. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року майже вдвічі – з $4 млрд до $7,9 млрд. Хто ще з українців потрапив до рейтингу, читайте тут.

Контекст

Ілон Маск зіткнувся з низкою проблем після того, як почав активно долучатися до політики. Підтримка Дональда Трампа та діяльність на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE) викликали неоднозначну реакцію громадськості та позначилося на репутації його брендів.

Крім того, Tesla має серйозні проблеми. У 2024 році її глобальні продажі вперше знизилися. У Китаї компанія втрачає частку ринку через агресивну конкуренцію з боку місцевого виробника BYD, який за підсумками 2024 року обійшов Tesla за доходами та представив технологію надшвидкої зарядки, що перевершує Supercharger. Проблеми є і в Європі: у лютому продажі Tesla там впали на 44% у річному вимірі. Загалом ціни на акції компанії впали на 40% від грудневого максимуму.