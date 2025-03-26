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Ілон Маск помирився із Саудівською Аравією. Tesla виходить на ринок найбільшої економіки Перської затоки

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Гендиректор Tesla Ілон Маск /Getty Images

Гендиректор Tesla Ілон Маск Фото Getty Images

Американський автовиробник Tesla оголосив про вихід на ринок Саудівської Аравії, найбільшої економіки Перської затоки. У квітні компанія проведе захід у королівстві, де представить електромобілі та інновації в галузі ШІ, пише Reuters. Цей крок відбувається на тлі спаду глобальних продажів Tesla і скандалів навколо її гендиректора Ілона Маска.

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Деталі

  • 10 квітня на заході в Ер-Ріяді Tesla покажe електромобілі та продукти, що працюють на сонячній енергії. «Познайомтеся з майбутнім автономного водіння разом із Cybercab і нашим людиноподібним роботом Optimus. Ми покажемо, що чекає попереду в галузі штучного інтелекту та робототехніки», – йдеться в повідомленні. 
  • Але коли саме ці продукти почнуть продавати в королівстві, компанія не уточнила. У запрошеннях на подію гостей просять вказати, яка модель Tesla їх цікавить.
  • Вихід Tesla на ринок Саудівської Аравії свідчить, що гендиректор Ілон Маск і королівство помирилися після конфлікту. Суперечка почалася ще у 2018 році, коли Маск намагався зробити компанію приватною.
  • Тоді мільярдер написав у Twitter, що «фінансування забезпечене» для викупу Tesla після зустрічі з державним фондом Саудівської Аравії – Public Investment Fund (PIF). Той допис призвів до позову від інвесторів, адже угода так і не відбулася. Під час судового розгляду оприлюднили напружене листування між Маском і головою PIF Ясіром аль-Румайяном.
  • Відносини покращилися восени, коли Маск долучився до виборчої кампанії Дональда Трампа, а потім і до його нової адміністрації. Цього місяця Трамп заявив, що, ймовірно, першу закордонну поїздку здійснить саме до Саудівської Аравії. У січні він попросив королівство інвестувати $1 трлн у економіку США протягом чотирьох років, зокрема у військові закупівлі.

Контекст

Tesla стикається з серйозними викликами. 2024 року її глобальні продажі вперше знизилися. У Китаї компанія втрачає частку ринку через агресивну конкуренцію з боку місцевого виробника BYD, який за підсумками 2024 року обійшов Tesla за доходами та представив технологію надшвидкої зарядки, що перевершує Supercharger.

Проблеми є і в Європі: у лютому продажі Tesla там впали на 44% у річному вимірі. У США ж репутація компанії постраждала через політичні погляди і дії Маска на посаді очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE). Це викликало хвилю протестів, акти вандалізму проти Tesla та падіння цін на її акції на 40% від грудневого максимуму.

Вихід Tesla на ринок Саудівської Аравії – спроба компенсувати втрати на інших ринках. Але успіх тут не гарантований: країна залишається орієнтованою на традиційні види пального, а підтримка електромобілів ще на початковому етапі.

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