Швейцарська компанія Proton, відома своїми інструментами з фокусом на конфіденційність, 23 липня запустила новий ШІ-асистента під назвою Lumo. Продукт побудований на захисті персональних даних: наскрізне шифрування, відсутність логів і зникнення історії чатів – «режим привида», пише TechCrunch .

Деталі

Асистент Lumo доступний як через вебклієнт, так і в застосунках для Android та iOS. Користувачі можуть ставити запитання без створення облікового запису, а також завантажувати файли, щоб отримати відповіді.

Якщо клієнт має обліковий запис в Proton Drive, Lumo може взаємодіяти з хмарним сховищем для доступу до збережених документів. Попри доступ до інтернету, інструмент не завжди забезпечує найсвіжіші результати пошуку, зазначило видання.

Особливість Lumo – суворий підхід до конфіденційності. Чати не зберігаються на серверах, а якщо зберігаються, то в зашифрованому вигляді, з можливістю дешифрування лише на пристрої користувача. Доступний режим, у якому історія листування автоматично зникає після закриття вікна.

Асистент побудований виключно на open source-моделях і не використовує дані користувачів для навчання, наголосила компанія-розробник. Для зберігання розмов застосовується технологія zero-access encryption , аналогічна тій, що використовується в інших продуктах Proton.

Контекст

Proton позиціонує Lumo як альтернативу американським і китайським ШІ-продуктам, наголошуючи, що запити користувачів не передаються жодним стороннім компаніям. Асистент працює на європейських дата-центрах Proton, що, за словами розробників, гарантує більшу прозорість порівняно з продуктами, такими як Apple Intelligence або рішеннями, побудованими на базі OpenAI.

Це вже не перша ШІ-розробка компанії. Торік Proton додала асистента для написання листів у своєму поштовому сервісі Proton Mail, який також працює локально на пристрої користувача без передачі даних у хмару.

Proton AG – швейцарська технологічна компанія, заснована у 2014 році групою вчених із CERN. Вона спеціалізується на наданні онлайн-сервісів із фокусом на конфіденційність та безпеку, використовуючи наскрізне шифрування. Компанія належить некомерційній організації Proton Foundation. Найпопулярніші продукти компанії: Proton Mail – сервіс електронної пошти з наскрізним шифруванням, запущений у 2014 році. Proton VPN – VPN-сервіс із 11 496 серверами у 117 країнах (станом на лютий 2025 року), який не зберігає логи користувачів і захищає від цензури.