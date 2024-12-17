Пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» на кордоні з Польщею запрацює 20 грудня

У пʼятницю, 20 грудня, запрацює автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» на українсько-польському кордоні, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 17 грудня. Він буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.

Ключові факти

17 грудня на засіданні затвердили відповідну Угоду між урядами України та Польщі.

Очікується, що відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі, а ще розширить можливості українського експорту.

Пропуск пішоходів на ПП розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

Контекст

Пункт пропуску знаходитися у Самбірському районі (нульовий кілометр дороги Т14-18 Нижанковичі – Самбір, Дрогобич – Стрий).

«Нижанковичі – Мальховіце» почали будувати у вересні 2021 року. Зазначена ділянка кордону призначена для пропуску порожніх транспортних засобів комерційного призначення, загальною масою понад 7,5 т, за винятком транспортних засобів, які переміщують небезпечні речовини, та автомобілів, придбаних за кордоном, що ввозяться в Україну для випуску у вільний обіг.

Будівництво пункту пропуску польська сторона планувала завершити до кінця 2024 року. Даний проєкт попередньо передбачав смуги руху для легкових транспортних засобів масою до 3,5 т.

Із 1 жовтня з метою підготовки до відкриття пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на цій ділянці було припинено здійснення митних формальностей та пропуск транспортних засобів в обох напрямках.