Пункт пропуска «Нижанковичи – Мальховичи» на границе с Польшей заработает 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, заработает автомобильный пункт пропуска «Нижанковичи – Мальховичи» на украинско-польской границе, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 17 декабря. Он будет открыт для пассажирского и грузового транспорта.

Ключевые факты

17 декабря на заседании было утверждено соответствующее Соглашение между правительствами Украины и Польши.

Ожидается, что открытие нового пункта пропуска снизит нагрузку на уже существующие, а еще расширит возможности украинского экспорта.

Пропуск пешеходов на ПП начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

Контекст

Пункт пропуска находится в Самборском районе (нулевой километр дороги Т14-18 Нижанковичи – Самбор, Дрогобыч – Стрый).

«Нижанковичи — Мальховице» начали строить в сентябре 2021 года. Указанный участок границы предназначен для пропуска пустых транспортных средств коммерческого назначения общей массой более 7,5 т, за исключением транспортных средств, перемещающих опасные вещества, и автомобилей, приобретенных за границей, ввозимых в Украину для выпуска в свободное обращение.

Строительство пункта пропуска польская сторона планировала завершить до конца 2024 года. Данный проект предварительно предусматривал полосы движения для легковых транспортных средств массой до 3,5 т.

С 1 октября с целью подготовки к открытию пункта пропуска «Нижанковичи – Мальховице» на этом участке было прекращено осуществление таможенных формальностей и пропуск транспортных средств в обоих направлениях.