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ЄС і Україна підписали меморандум про макрофін на €18,1 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

ЄС і Україна підписали меморандум про макрофін на €18,1 млрд за рахунок заморожених активів РФ /Getty Images

Getty Images

Європейський союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі €18,1 млрд, повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 28 листопада. Йдеться про європейську частину кредиту на $50 млрд від G7, яку буде погашено за рахунок прибутків від заморожених активів Росії.

Країни G7 перейшли до завершального етапу роботи для виділення Україні $50 млрд, заявив 26 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Деталі 

  • Ця сума є частиною пакета допомоги від «Групи семи» на $50 млрд, забезпеченого доходами від російських активів, заморожених у межах міжнародних санкцій.
  • Цей крок не лише підтримує Україну, а й «є важливим прецедентом для притягнення Росії до відповідальності за її агресію», наголосив Шмигаль.

Контекст

14 червня на саміті G7 в Італії лідери країн G7 домовилися про надання Україні близько $50 млрд, що буде профінансовано за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Для забезпечення стабільного потоку доходів для обслуговування кредиту США вимагали від ЄС гарантій, що російські активи, більшість яких зберігається в Європі, залишаться замороженими.

Європейська комісія запропонувала продовження санкцій, що заморожують ці активи, з поточного шестимісячного періоду до 36 місяців. Однак премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїм вето на підтримку України з боку ЄС, наразі блокує таке продовження.

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про пропозицію надати Україні макрофінансову допомогу (MFA) на суму до €35 млрд на 2024–2025 роки.

9 жовтня Рада ЄС затвердила пакет макрофінансової допомоги Україні на €35 млрд, що є частиною європейської частини кредиту на $50 млрд від G7. Кошти будуть доступні Україні вже цьогоріч, а кредит погашатиметься протягом 45 років.

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