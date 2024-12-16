Ресторатор Дмитро Борисов передав компанію Gastrofamily колишній дружині

Усі права, бренди та заклади компанії Gastrofamily український ресторатор Дмитро Борисов передав своїй колишній дружині Олені Борисовій. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Ключові факти

«Відтепер я залишаюся лише в ролі пасивного партнера та співінвестора, не беручи участі в жодних стратегічних або операційних питаннях», – написав Дмитро Борисов.

За його словами, весь його ресторанний бізнес – Gastrofamily – тепер повністю належить і керується Оленою Борисовою. Їй перейшли усі права на бренди та заклади.

Контекст

Про розлучення з Дмитром Олена Борисова повідомила 2 березня 2024 року. За словами Борисової, їхні особисті стосунки з Дмитром ніяк не впливають на їхній бізнес. В компанії Дмитро займався маркетингом та стратегією, Олена — відповідала за операційну діяльність, розповідала Борисова у серпні 2024 року у подкасті «Реве та стогне ресторатор».

До 66 закладів зросла мережа Gastrofamily сімʼї ресторанів Борисова, писав на початку 2024 року Forbes Ukraine. «З преміального сегмента 30–40% клієнтів перейшли у більш демократичний», – зазначав Борисов. Серед його закладів є ресторани з обох груп. Більшість також розвиваються за франшизою. У демократичному закладі середній чек – 150 грн, у класичному – 300–400 грн на одну людину, казав Борисов.