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Ресторатор Дмитро Борисов передав компанію Gastrofamily колишній дружині

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Ексспіввласник Gastrofamily Дмитро Борисов /з особистого архіву

Ресторатор Дмитро Борисов Фото з особистого архіву

Усі права, бренди та заклади компанії Gastrofamily український ресторатор Дмитро Борисов передав своїй колишній дружині Олені Борисовій. Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Ключові факти 

  • «Відтепер я залишаюся лише в ролі пасивного партнера та співінвестора, не беручи участі в жодних стратегічних або операційних питаннях», – написав Дмитро Борисов. 
  • За його словами, весь його ресторанний бізнес – Gastrofamily – тепер повністю належить і керується Оленою Борисовою. Їй перейшли усі права на бренди та заклади.

Контекст 

Про розлучення з Дмитром Олена Борисова повідомила 2 березня 2024 року. За словами Борисової, їхні особисті стосунки з Дмитром ніяк не впливають на їхній бізнес. В компанії Дмитро займався маркетингом та стратегією, Олена — відповідала за операційну діяльність, розповідала Борисова у серпні 2024 року у подкасті «Реве та стогне ресторатор».

До 66 закладів зросла мережа Gastrofamily сімʼї ресторанів Борисова, писав на початку 2024 року Forbes Ukraine. «З преміального сегмента 30–40% клієнтів перейшли у більш демократичний», – зазначав Борисов. Серед його закладів є ресторани з обох груп. Більшість також розвиваються за франшизою. У демократичному закладі середній чек – 150 грн, у класичному – 300–400 грн на одну людину, казав Борисов.

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