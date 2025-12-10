За рішенням українських судів понад 386 млрд грн збитків має відшкодувати Росія компаніям з прифронтових регіонів України. Найбільше таких рішень у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє аналітичний сервіс Опендатабот 10 грудня. Найгучнішою стала справа на понад 287 млрд грн на Чернігівщині.

Деталі

Від початку вторгнення винесено 639 рішень щодо відшкодування збитків. У 85% вимоги компаній задовольнили повністю. У прифронтових областях за цей час винесено 311 рішень на понад 386 млрд грн. Це половина від загальної кількості рішень у подібних справах у судах, інформує «Опендатабот».

Разом із кількістю справ зростають і суми вимог. У 2022 році бізнесу присудили компенсувати лише 260 млн грн, а вже у 2023-му сума рішень судів зросла до майже 77 млрд грн. Абсолютний пік припав на 2024 рік – понад 297 млрд грн. Цьогоріч сума рішень знизилась до 11 млрд грн.

Найбільше таких справ серед бізнесу з прифронтових регіонів за весь період розглянули на Донеччині – 74 рішення. Далі йдуть Запорізька (67), Дніпропетровська (54), Миколаївська (37) та Харківська (29) області.

Найгучнішою стала справа Господарського суду Чернігівської області, який ухвалив рекордне рішення на користь агропромислової компанії «Магнат» . Компанії мають відшкодувати 287,89 млрд грн упущеної вигоди за двома міжнародними проєктами та витрат на правову допомогу. Це найбільший задоволений позов за весь час повномасштабної війни, уточнює «Опендатабот».

Завдяки цьому рішенню саме Чернігівщина із 344,7 млрд грн очолила рейтинг регіонів за загальною сумою задоволених позовів, значно випередивши інші області.

З 639 рішень щодо відшкодування збитків 549 – задоволено повністю, ще 87 – частково. Лише три позови отримали відмову, всі вони – у Києві у 2024 році. Найбільший відхилений позов стосувався понад 61 млн грн збитків: суд вирішив, що компанія не довела прямого зв’язку між діями РФ та втратою активів у Криму.

Контекст

13%, або 180 000 компаній – саме стільки українських бізнесів були зареєстровані на прифронтових територіях на кінець 2024 року, за даними аналітичного сервісу «Опендатабот».

У кінці листопада цього року Уряд ухвалив постанову №1541, яка передбачає до 10 млн грн компенсації бізнесу з територій підвищеного ризику за майно, пошкоджене чи знищене внаслідок атак.

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює механізм страхування майна від воєнних ризиків, який передбачатиме пряму компенсацію збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткову компенсацію страхового платежу для бізнесу по всій території України.

У проєкті бюджету на 2026 рік на компенсацію воєнних ризиків для бізнесу передбачено 1 млрд грн. Якщо на програму буде активний попит і виділені кошти будуть вибрані протягом кількох місяців, уряд готовий шукати додаткове фінансування.