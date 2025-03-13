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Німецький оборонний холдинг Rheinmetall обійшов Volkswagen за ринковою вартістю

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Вартість Rheinmetall сягнула €56,2 млрд, тоді як Volkswagen оцінили в €54,7 млрд /Getty Images

Вартість Rheinmetall сягнула €56,2 млрд, тоді як Volkswagen оцінили в €54,7 млрд Фото Getty Images

Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall випередив Volkswagen за ринковою капіталізацією. Про це пише Reuters.

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Деталі 

  • Вартість Rheinmetall сягнула €56,2 млрд, тоді як Volkswagen оцінили в €54,7 млрд. Зростання акцій оборонних компаній пов’язане з тиском США на Європу про збільшення витрат на безпеку, говорять експерти. 
  • Акції Rheinmetall, одного з ключових вигодонабувачів, подвоїлися з початку року та зросли в 12 разів від початку війни Росії проти України у 2022 році. Інвестори активно підтримують оборонний сектор через нарощування військових бюджетів у Європі.

Контекст 

Вторгнення Росії в Україну підняло світові військові витрати на 7,4% до $2,46 трлн у 2024 році, повідомляє Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS). Німеччина стала лідером за оборонним бюджетом у Європі та посіла друге місце в НАТО після США.

Витрати Європи зростали повільніше, ніж у Росії, де військовий бюджет збільшився на 41,9% у реальному вираженні, сягнувши 13,1 трлн рублів ($145,9 млрд). Звіт IISS вийшов на тлі закликів президента США Дональда Трампа до європейських країн НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП.

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