Німецький оборонний холдинг Rheinmetall обійшов Volkswagen за ринковою вартістю

Найбільший європейський виробник боєприпасів Rheinmetall випередив Volkswagen за ринковою капіталізацією. Про це пише Reuters .

Деталі

Вартість Rheinmetall сягнула €56,2 млрд, тоді як Volkswagen оцінили в €54,7 млрд. Зростання акцій оборонних компаній пов’язане з тиском США на Європу про збільшення витрат на безпеку, говорять експерти.

Акції Rheinmetall, одного з ключових вигодонабувачів, подвоїлися з початку року та зросли в 12 разів від початку війни Росії проти України у 2022 році. Інвестори активно підтримують оборонний сектор через нарощування військових бюджетів у Європі.

Контекст

Вторгнення Росії в Україну підняло світові військові витрати на 7,4% до $2,46 трлн у 2024 році, повідомляє Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS). Німеччина стала лідером за оборонним бюджетом у Європі та посіла друге місце в НАТО після США.

Витрати Європи зростали повільніше, ніж у Росії, де військовий бюджет збільшився на 41,9% у реальному вираженні, сягнувши 13,1 трлн рублів ($145,9 млрд). Звіт IISS вийшов на тлі закликів президента США Дональда Трампа до європейських країн НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП.