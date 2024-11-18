Ваучери на навчання та список вакансій. Держслужба зайнятості запустила застосунок для пошуку роботи

Програма розвитку ПРООН в Україні розробила мобільний застосунок для пошукачів роботи за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини, повідомляє Мінекономіки 18 листопада. Застосунок вже доступний в App Store та Google Play.

Ключові факти

Тепер українці, які шукають роботу, зможуть стати до електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості в своєму смартфоні. Скористатися застосунком зможуть й українці за кордоном.

Очікується, що із запуском мобільного застосунку навантаження на фізичні центри зайнятості зменшиться, а кількість користувачів зростатиме завдяки зручному функціоналу застосунку.

Після авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Bank ID, «Дія.Підпис» або в гостьовому режимі користувач потрапляє на єдиний портал вакансій, де може переглядати доступні вакансії.

У застосунку передбачена можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Держслужби зайнятості.

Мобільний застосунок дає змогу спілкуватися з кар’єрними радниками, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем, отримати необхідну довідку чи записатися до електронної черги.

Зараз функції застосунку орієнтовані на потреби пошукачів роботи, наступним етапом стане розробка відповідного функціоналу для роботодавців.

«Нині структурне безробіття – одна з ключових проблем бізнесу. Тому разом з упровадженням програм навчання та перенавчання, компенсацій за працевлаштування та інших ми також цифровізуємо процеси», – повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Контекст

У 2023 році Державна служба зайнятості надала послуги 665 000 українців, цього року вже 548 000 людей скористалися сервісами служби.

За прогнозами МВФ, показник безробіття в Україні в 2024-му зменшиться з минулорічних 19,1% до 14,2%. Наступного року він прогнозується на рівні 12,7%.

Брак працівників стає ключовою перешкодою для ведення бізнесу, свідчать результати щомісячного опитування підприємств, яке ІЕД провів у вересні серед 473 промислових підприємств.

Одне з пріоритетних завдань уряду – повернення на ринок праці економічно неактивних українців, яких всередині країни близько 8 млн осіб, повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. За її словами, Мінекономіки проводило дослідження, яке показало, що Україні потрібно 4,5 млн додаткових працівників на ринку праці.