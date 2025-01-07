Кількість відгуків на вакансію на IT-ринку у грудні знизилася до мінімуму за останні два роки – дослідження DOU

У грудні середня кількість відгуків на вакансію на IT-ринку знизилася до 24,6, що є найменшим показником за останні два роки, свідчить дослідження DOU. На вакансії відгукувалося на 2700 кандидатів менше, ніж у листопаді.

Ключові факти

У грудні 1425 компаній розміщували вакансії – це найнижчий показник за рік. Загалом було розміщено 4584 вакансії, що на 573 менше, ніж у листопаді.

У другому півріччі 2024-го кількість вакансій зросла 9% до 31 309 вакансій. Найбільше зросли категорії QA (на 369 вакансій), HR (на 272) та аналітиків (на 225).

Miltech-вакансії зросли на 56% , або на 500 вакансій за пів року.

У другому півріччі 2024-го найбільше додалося віддалених вакансій – на понад 2000 більше, ніж у першому півріччі (або на 12%). Також було на 1000 вакансій більше у Києві (або на 8%). Найстрімкіше зростали вакансії за кордоном – на 26% за пів року.

Кількісно за останні пів року найбільше зросла категорія 1-5 років досвіду. Проте найбільш стрімко зросли вакансії для фахівців без досвіду: на 33% за пів року, також по 11% додалося у категоріях «понад 5 років досвіду» та «до року».

Контекст

Оскільки майже 93% українських ІТ-компаній працюють на зовнішній ринок, галузь опинилась у складній конкуренції з іншими світовими технохабами, говорив Forbes Ukraine CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський у липні 2024 року.

На кінець листопада 2024 року українська ІТ-індустрія налічує 302 000 спеціалістів. Це на 1,6% менше, а ніж у 2023 році. Про це йдеться у досліджені IT Research Ukraine від Львівського ІТ Кластера. В Україні 2118 активних верифікованих ІТ-компаній. З них сервісних – половина, а саме 47% – аутсорсингові та 3% аутстафінгові. Ще 31% компаній – продуктові, решта мають змішану бізнес-модель, свідчать дані дослідження.