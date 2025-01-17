Ритейлер Comfy залучить €25 млн від ЄБРР на розвиток мережі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть мережі Comfy кредит на суму €25 млн. Про це йдеться у повідомленні банку. Оборотний капітал, що фінансується ЄБРР, спрямують на закупівлю енергоефективної побутової техніки.
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Ключові факти
- Загальна вартість проєкту сягає €34,3 млн, з яких €25 млн буде направлено на розвиток мережі Comfy, йдеться у повідомленні. Кредит банку доповнять грантом у €500 000 з Фонду співробітництва Японії та ЄБРР (JECF), а до €75 000 надійдуть із багатостороннього донорського фонду Action for Equality and Gender (A4EG).
- «Проєкт спрямований на підвищення інклюзивності та енергоефективності бізнесу», – зазначають у ЄБРР. Він допоможе компанії модернізувати свої системи управління людським капіталом, розширити можливості працевлаштування та навчання для ветеранів війни, жінок та інших важкодоступних груп, додають там.
- Оборотний капітал, що фінансується ЄБРР, буде спрямований на закупівлю енергоефективної побутової техніки. Водночас проєкт отримає страхування від першого ризику від Європейського Союзу через Український інвестиційний фонд (UIF).
Контекст
У 2024-му Comfy, за власними даними, вдалося «забрати» майже половину клієнтів іншого ритейлера техніки – Eldorado, фінансовий стан якого торік критично погіршився. Стратегічна мета Comfy – консолідувати ринок, наразі компанія, як свідчать її дані, продає майже 25% техніки та гаджетів в Україні. Протягом 2024 року Comfy відкрила 10 нових магазинів, переважно у невеликих містах України, що менше плану у 20 магазинів. Інвестиції у розвиток становили 300 млн грн. Загалом у компанії 110 торгових точок.
У 2023 року Comfy довела частку онлайн-продажів до майже 35%, отримавши 9,7 млрд грн виторгу з цього каналу. Більше продає лише Rozetka.
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