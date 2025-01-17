Ритейлер Comfy залучить €25 млн від ЄБРР на розвиток мережі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть мережі Comfy кредит на суму €25 млн. Про це йдеться у повідомленні банку. Оборотний капітал, що фінансується ЄБРР, спрямують на закупівлю енергоефективної побутової техніки.

Ключові факти

Загальна вартість проєкту сягає €34,3 млн, з яких €25 млн буде направлено на розвиток мережі Comfy, йдеться у повідомленні. Кредит банку доповнять грантом у €500 000 з Фонду співробітництва Японії та ЄБРР (JECF), а до €75 000 надійдуть із багатостороннього донорського фонду Action for Equality and Gender (A4EG).

«Проєкт спрямований на підвищення інклюзивності та енергоефективності бізнесу», – зазначають у ЄБРР. Він допоможе компанії модернізувати свої системи управління людським капіталом, розширити можливості працевлаштування та навчання для ветеранів війни, жінок та інших важкодоступних груп, додають там.

Оборотний капітал, що фінансується ЄБРР, буде спрямований на закупівлю енергоефективної побутової техніки. Водночас проєкт отримає страхування від першого ризику від Європейського Союзу через Український інвестиційний фонд (UIF).

Контекст

У 2024-му Comfy, за власними даними, вдалося «забрати» майже половину клієнтів іншого ритейлера техніки – Eldorado, фінансовий стан якого торік критично погіршився. Стратегічна мета Comfy – консолідувати ринок, наразі компанія, як свідчать її дані, продає майже 25% техніки та гаджетів в Україні. Протягом 2024 року Comfy відкрила 10 нових магазинів, переважно у невеликих містах України, що менше плану у 20 магазинів. Інвестиції у розвиток становили 300 млн грн. Загалом у компанії 110 торгових точок.

У 2023 року Comfy довела частку онлайн-продажів до майже 35%, отримавши 9,7 млрд грн виторгу з цього каналу. Більше продає лише Rozetka.