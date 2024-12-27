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Робота ChatGPT і Sora відновлена після збою

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Компанія OpenAI, що займається розробкою штучного інтелекту, після збою повністю відновила роботу ChatGPT о 6:16 за київським часом, йдеться у повідомленні стартапу. Ввечері 26 грудня OpenAI повідомила про проблему з високим рівнем помилок у ChatGPT, API та Sora.

Ключові факти

  • Компанія повідомила, що проблеми в роботі ChatGPT, Sora і API почалися приблизно о 20:40 за київським часом.
  • За даними Downdetector, у четвер користувачі OpenAI повідомили про більш ніж 15 000 інцидентів, при цьому більшість проблем була повʼязана з ChatGPT.
  • «OpenAI проведе повний аналіз причин цього збою і по завершенні опублікує докладну інформацію на цій сторінці», — заявили в OpenAI.
  • Модель генерації відео Sora, а також автоматизований інтерфейс прикладного програмування API вже працюють. 
  • Водночас компанія заявила, що «нині розслідує окремий інцидент щодо Sora», але не вдалася в подробиці.
  • OpenAI зазначила, що проблема повʼязана із провайдером, але не уточнила яким саме. За даними Verge, її ексклюзивний постачальник хмарних послуг Microsoft повідомив про «проблему з живленням» в одному зі своїх центрів обробки даних, яка почалася приблизно в той же час, що і проблеми OpenAI, і торкнулася Північної Америки, а також проблем з хмарними іграми Xbox.
  • Пізніше компанія Microsoft заявила, що повністю відновила електропостачання центру обробки даних.

Контекст

Доходи OpenAI сягнули близько $4 млрд на рік завдяки успіху ChatGPT, що зробило його одним із найшвидше зростаючих стартапів в історії. Запущений два роки тому чат-бот набрав понад 250 млн активних користувачів щотижня.

У грудні OpenAI випустила свою модель штучного інтелекту Sora, яка створює відео на основі текстових підказок, для користувачів ChatGPT Plus і Pro.

Нещодавно стартап надав усім користувачам доступ до пошукового сервісу ChatGPT Search на основі штучного інтелекту. Сервіс вже доступний користувачам в Україні. Раніше цією функцією могли користуватися лише платні підписники.

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