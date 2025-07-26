Уночі 26 липня російська ракета знищила торговий центр «Епіцентр» у Камʼянському Дніпропетровська область, повідомили на офіційній сторінці Facebook компанії. Площа обʼєкта становила понад 11 000 кв. м. Люди не постраждали, але обʼєкт повністю зруйнований.
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Ключові факти
- «Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України», — йдеться в заяві «Епіцентру».
- В компанії уточнили, що жоден із працівників не постраждав, але люди втратили робочі місця та ме місце купівлі речей першої необхідності.
- «Ми обов’язково відновимо роботу в Кам’янському», — зазначили в компанії.
Контекст
З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м. Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.
За оцінкою компанії, загальні втрати «Епіцентру» через агресію Росії перевищили $1 млрд, йшлося в повідомленні компанії у березні 2025-го. З них $751,4 млн — наслідки повномасштабного вторгнення, ще $267,5 млн — втрачені активи після анексії 2014 року. Компанія готує судові позови на компенсацію й паралельно відбудовує зруйноване: відкрито новий ТЦ у Чернігові, триває будівництво в Бучі.
У 2024 році «Епіцентр К»збільшив виторг до 79,7 млрд грн, що на 13,7% більше, ніж роком раніше. Прибуток компанії становив 2,2 млн грн. Мережа «Епіцентр» і «Нова Лінія» обʼєднує 70 торговий обʼєкт по Україні. Акціонери компанії: Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).
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