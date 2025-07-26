Уночі 26 липня російська ракета знищила торговий центр «Епіцентр» у Камʼянському Дніпропетровська область, повідомили на офіційній сторінці Facebook компанії. Площа обʼєкта становила понад 11 000 кв. м. Люди не постраждали, але обʼєкт повністю зруйнований.

Ключові факти

«Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України», — йдеться в заяві «Епіцентру».

В компанії уточнили, що жоден із працівників не постраждав, але люди втратили робочі місця та ме місце купівлі речей першої необхідності.

«Ми обов’язково відновимо роботу в Кам’янському», — зазначили в компанії.

Контекст

З початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м. Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.

За оцінкою компанії, загальні втрати «Епіцентру» через агресію Росії перевищили $1 млрд, йшлося в повідомленні компанії у березні 2025-го. З них $751,4 млн — наслідки повномасштабного вторгнення, ще $267,5 млн — втрачені активи після анексії 2014 року. Компанія готує судові позови на компенсацію й паралельно відбудовує зруйноване: відкрито новий ТЦ у Чернігові, триває будівництво в Бучі.

У 2024 році «Епіцентр К»збільшив виторг до 79,7 млрд грн, що на 13,7% більше, ніж роком раніше. Прибуток компанії становив 2,2 млн грн. Мережа «Епіцентр» і «Нова Лінія» обʼєднує 70 торговий обʼєкт по Україні. Акціонери компанії: Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).