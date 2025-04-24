«Непристойна пропозиція». Газовий бізнес Новинського пропонували викупити за €50 млн

Керівництво групи компаній Smart Holding у 2023 році отримувало пропозицію продати газову компанію – Smart Energy – за €50 млн, повідомив нинішній генеральний директор холдингу Іван Герасимович в інтервʼю ЕП .

Деталі

Пропозиція надійшла тодішній СЕО холдингу Юлії Кір’яновій від Владислав Колака. Чиї саме бізнес-інтереси він представляв, не уточнюється.

Сума, яку Колак пропонував за Smart Energy, є втричі меншою за €150 млн, які тоді були на рахунках компанії, каже Герасимович. Тому пропозицію охрестили «непристойною».

Занижену ціну Колак аргументував тим, що так холдинг «позбавиться проблем», пов’язаних із газовою компанією, і залишиться «хоча б» із €50 млн.

Якщо проблеми компанії розв’яжуться, її можна буде оцінювати у $300 млн, вважає Герасимович.

Контекст

Проблеми компанії пов’язані, зокрема, із блокуванням ліцензій на видобуток газу. У листопаді 2024-го Державна служба геології та надр вдруге заблокувала ліцензії Smart Holding на видобуток газу через санкції проти її бенефіціарів – керуючих кіпрськими трастами Smart Trust і Step Trust.

Перший раз видобуток заблокували у квітні 2023-го у зв’язку із санкціями проти Вадима Новинського як бенефіціара компанії, хоча він передав її в траст у грудні 2022-го.

У кінці березня Герасимович казав, що групу компаній Smart Holding доведеться закрити, якщо держава не дозволить їй відновити видобуток газу протягом найближчого часу.