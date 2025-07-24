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Російську частку фармдистрибʼютора «Вента.ЛТД» хоче викупити її управитель

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Компанія «І.К.Вел», яка була обрана АРМА управителем для 24%-російської частки «Вента.ЛТД», має намір її викупити. Про це стало відомо з проєкту порядку денного засідання Антимонопольного комітету України (АМКУ).

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Деталі

  • АМКУ розгляне заяву від 30 червня 2025 року «Про надання попередніх висновків щодо необхідності чи відсутності необхідності отримання дозволу на концентрацію у вигляді одержання в управління ТОВ «І.К.ВЕЛ» часток у статутному капіталі ТОВ «ВЕНТА.ЛТД».
  • Компанія «І.К.ВЕЛ» може бути повʼязана з російськими власниками, повідомляла 11 червня 2025 року голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна на своїй Facebook-сторінці. Засновниками ТОВ «Вента.ЛТД» є Олександр Волошин і Борис Муріло. Вони також виступають співзасновниками ТОВ «І.К.ВЕЛ». 
  • У рішенні суду про передання російської частки Вента.ЛТД в управління АРМА йдеться, що Національна поліція розслідує відмивання грошей та ухилення від сплати податків цією компанією через афілійовані підприємства, зокрема ТОВ «І.К.ВЕЛ», повідомляла Радіна. «Протиправну діяльність росіяни могли здійснювати у змові зі директором Вента.ЛТД Олександром Волошиним», – зазначено також у рішенні суду. 

Контекст 

ТОВ «Вента ЛТД» засновано в Дніпрі в січні 1995 року. Підприємство спеціалізується на дистрибуції лікарських засобів і медичних товарів, посідаючи місце серед трьох провідних компаній у цій галузі. Виторг компанії у 2024 році, як і в попередньому, перевищив 8,6 млрд грн, свідчать дані в YouControl.

Влітку 2022 року, відповідно до судового рішення в межах кримінального провадження, компанія передала в управління АРМА корпоративні права на 24%-у частку, що належить російським акціонерам. Ця частка пов’язана з одним із найбільших фармацевтичних дистриб’юторів Росії – компанією «Катрен».

11 червня 2025 року АРМА підписало договір на управління з ТОВ «І.К.ВЕЛ». Відповідно до умов договору, управитель гарантує прозору фінансову звітність, збереження робочих місць і перерахування 94,145% отриманого доходу до державного бюджету.

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