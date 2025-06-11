Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало угоду з новим управителем арештованої 24%-ї частки російських активів компанії Вента.ЛТД, одного з провідних фармацевтичних дистриб’юторів України. Про це повідомила пресслужба агентства.
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Деталі
- Цю частку раніше арештував Печерський районний суд Києва та передав АРМА для управління. Агентство провело конкурс на платформі Prozorro, за результатами якого переможцем стало ТОВ «І.К.ВЕЛ». З цією компанією АРМА підписало договір на управління активами.
- За даними Опендатабот, ТОВ «І.К.ВЕЛ» зареєстровано у 2009 році в Дніпрі. Компанія спеціалізується на роздрібній торгівлі фармацевтичними товарами, а її кінцевим бенефіціарним власником є Олександр Волошин.
- Відповідно до умов договору, управитель гарантує прозору фінансову звітність, збереження робочих місць і перерахування 94,145% отриманого доходу до державного бюджету.
- АРМА наголошує, що управління арештованими активами є важливим інструментом економічного та санкційного тиску на Росію. Однак механізм управління корпоративними правами, пов’язаними з РФ, наразі залишається обмеженим.
- Агентство закликає ухвалити законопроєкт №13268, який розширить можливості АРМА. Це дозволить не лише ефективно управляти цінними активами, а й спрямовувати отримані кошти на підтримку економіки, обороноздатності та відновлення територій, що постраждали від війни.
Контекст
ТОВ «Вента ЛТД» засновано в Дніпрі в січні 1995 року. Підприємство спеціалізується на дистрибуції лікарських засобів і медичних товарів, посідаючи місце серед трьох провідних компаній у цій галузі.
Улітку 2022 року, відповідно до судового рішення в межах кримінального провадження, компанія передала в управління АРМА корпоративні права на 24%-у частку, що належить російським акціонерам. Ця частка пов’язана з одним із найбільших фармацевтичних дистриб’юторів Росії – компанією «Катрен».
За підсумками 2023 року виторг ТОВ «Вента ЛТД» склав 8,5 млрд грн, а чистий прибуток досяг 0,2 млрд грн.
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