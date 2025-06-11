Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало угоду з новим управителем арештованої 24%-ї частки російських активів компанії Вента.ЛТД, одного з провідних фармацевтичних дистриб’юторів України. Про це повідомила пресслужба агентства.

Деталі

Цю частку раніше арештував Печерський районний суд Києва та передав АРМА для управління. Агентство провело конкурс на платформі Prozorro, за результатами якого переможцем стало ТОВ «І.К.ВЕЛ». З цією компанією АРМА підписало договір на управління активами.

За даними Опендатабот, ТОВ «І.К.ВЕЛ» зареєстровано у 2009 році в Дніпрі. Компанія спеціалізується на роздрібній торгівлі фармацевтичними товарами, а її кінцевим бенефіціарним власником є Олександр Волошин.

Відповідно до умов договору, управитель гарантує прозору фінансову звітність, збереження робочих місць і перерахування 94,145% отриманого доходу до державного бюджету.

АРМА наголошує, що управління арештованими активами є важливим інструментом економічного та санкційного тиску на Росію. Однак механізм управління корпоративними правами, пов’язаними з РФ, наразі залишається обмеженим.

Агентство закликає ухвалити законопроєкт №13268, який розширить можливості АРМА. Це дозволить не лише ефективно управляти цінними активами, а й спрямовувати отримані кошти на підтримку економіки, обороноздатності та відновлення територій, що постраждали від війни.

Контекст

ТОВ «Вента ЛТД» засновано в Дніпрі в січні 1995 року. Підприємство спеціалізується на дистрибуції лікарських засобів і медичних товарів, посідаючи місце серед трьох провідних компаній у цій галузі.

Улітку 2022 року, відповідно до судового рішення в межах кримінального провадження, компанія передала в управління АРМА корпоративні права на 24%-у частку, що належить російським акціонерам. Ця частка пов’язана з одним із найбільших фармацевтичних дистриб’юторів Росії – компанією «Катрен».

За підсумками 2023 року виторг ТОВ «Вента ЛТД» склав 8,5 млрд грн, а чистий прибуток досяг 0,2 млрд грн.