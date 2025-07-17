Український розробник стійких до РЕБ систем зв’язку Teletactica оголосив про залучення інвестицій від MITS Capital та Green Flag Ventures. Про це йдеться в релізі MITS Capital.

Ключові факти

Раунд у розмірі $1,5 млн очолила інвестиційна група MITS Capital. Раніше Teletactica успішно завершила акселераційну програму MITS й залучила pre-seed раунд фінансування.

Teletactica розробляє модульне комунікаційне обладнання адаптоване до роботи в умовах інтенсивної роботи РЕБ та відсутності GPS. Серед флагманських продуктів – відеомодеми, модеми телеметрії та антени.

Обладнання Teletactica Фото Надано пресслужбою

Фінансування спрямоване на масштабування наступного покоління тактичних систем зв’язку на фронті та вихід на європейські ринки.

«Компанія крок за кроком пройшла всі етапи процесу, що почався з акселераційної програми. Вона перевершує всі технічні й операційні цілі», – цитується у релізі CEO та співзасновник MITS Capital Перрі Бойл.

До раунду також приєдналася американська венчурна фірма Green Flag Ventures.

«Ключова команда вийшла з приватного сектору, має експертизу та бачення, щоб ідентифікувати ключові виклики РЕБ на фронті та відповісти на них», – цитується у релізі генеральний партнер фонду Джастін Зііф.

Контекст

Компанія Teletactica була зареєстрована у вересні 2023 року. Засновники – Євген Жебко та Антон Гетман. Стартап розробляє стійкі до РЕБ системи зв’язку, призначені для швидкого розгортання в максимально ускладнених оперативних умовах. Продукти Teletactica забезпечують зашифровану передачу даних і голосу у зонах без GPS та з обмеженою інфраструктурою для ефективної координації оборонних підрозділів.

Засновники акселератора MITS – група американських інвесторів на чолі з Перрі Бойлом, колишнім членом виконавчого комітету Point 72, LP, однієї з провідних світових компаній з управління інвестиціями. Цільовий фонд MITS – $50 млн.

Співголови наглядової ради – колишній стратегічний радник міністра оборони США та генсекретаря НАТО Філіп Карбер та ексзаступник помічника генсекретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Ернест Герольд.