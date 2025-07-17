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Розробник стійкого до РЕБ зв’язку Teletactica залучає $1,5 млн інвестицій. На що підуть гроші

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

1 хв читання

Український розробник стійких до РЕБ систем зв’язку Teletactica оголосив про залучення інвестицій від MITS Capital та Green Flag Ventures. Про це йдеться в релізі MITS Capital.

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Ключові факти 

  • Раунд у розмірі $1,5 млн очолила інвестиційна група MITS Capital. Раніше Teletactica успішно завершила акселераційну програму MITS й залучила pre-seed раунд фінансування.
  • Teletactica розробляє модульне комунікаційне обладнання адаптоване до роботи в умовах інтенсивної роботи РЕБ та відсутності GPS. Серед флагманських продуктів – відеомодеми, модеми телеметрії та антени. 
Надано пресслужбою

Обладнання Teletactica Фото Надано пресслужбою

  • Фінансування спрямоване на масштабування наступного покоління тактичних систем зв’язку на фронті та вихід на європейські ринки.
  • «Компанія крок за кроком пройшла всі етапи процесу, що почався з акселераційної програми. Вона перевершує всі технічні й операційні цілі», – цитується у релізі CEO та співзасновник MITS Capital Перрі Бойл. 
  • До раунду також приєдналася американська венчурна фірма Green Flag Ventures. 
  • «Ключова команда вийшла з приватного сектору, має експертизу та бачення, щоб ідентифікувати ключові виклики РЕБ на фронті та відповісти на них», – цитується у релізі генеральний партнер фонду Джастін Зііф

Контекст  

Компанія Teletactica була зареєстрована у вересні 2023 року. Засновники – Євген Жебко та Антон Гетман. Стартап розробляє стійкі до РЕБ системи зв’язку, призначені для швидкого розгортання в максимально ускладнених оперативних умовах. Продукти Teletactica забезпечують зашифровану передачу даних і голосу у зонах без GPS та з обмеженою інфраструктурою для ефективної координації оборонних підрозділів. 

Засновники акселератора MITS – група американських інвесторів на чолі з Перрі Бойлом, колишнім членом виконавчого комітету Point 72, LP, однієї з провідних світових компаній з управління інвестиціями. Цільовий фонд MITS – $50 млн. 

Співголови наглядової ради – колишній стратегічний радник міністра оборони США та генсекретаря НАТО Філіп Карбер та ексзаступник помічника генсекретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Ернест Герольд.

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