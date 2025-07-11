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Найбільша інвестиція у секторі. Київський виробник наземних роботів Tencore залучив $3,7 млн з оцінкою від $40 млн. На що він витратить гроші

Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

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як працює НРК TerMIT /Facebook

Український виробник наземних роботів Tencore залучив $3,7 млн з оцінкою від $40 до $50 млн Фото Facebook

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Український виробник Tencore за півтора року виріс зі стартапу з чотирьох засновників до компанії на 215 співробітників, яка уклала держконтракт. У 2025-му він планує виготовити 2000 наземних роботів. Фінансова подушка для розвитку – залучені 11 липня $3,74 млн інвестицій від інвестгрупи MITS Capital. Куди підуть гроші?

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Розробник наземних роботизованих комплексів (НРК) Tencore отримав $3,74 млн інвестицій від українсько-американської інвестгрупи MITS Capital. Оцінка компанії – від $40 до $50 млн, каже CEO і співзасновник Максим Васильченко. 

Це найбільший інвестиційний раунд у секторі наземних роботизованих комплексів серед тих, які публічно оголошувалися в Україні. На лютий 2025-го в країні працювало понад 200 виробників, 40 розробок – кодифіковані, за даними оборонного кластера Brave1.

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