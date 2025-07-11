Український виробник Tencore за півтора року виріс зі стартапу з чотирьох засновників до компанії на 215 співробітників, яка уклала держконтракт. У 2025-му він планує виготовити 2000 наземних роботів. Фінансова подушка для розвитку – залучені 11 липня $3,74 млн інвестицій від інвестгрупи MITS Capital. Куди підуть гроші?

Розробник наземних роботизованих комплексів (НРК) Tencore отримав $3,74 млн інвестицій від українсько-американської інвестгрупи MITS Capital. Оцінка компанії – від $40 до $50 млн, каже CEO і співзасновник Максим Васильченко.

Це найбільший інвестиційний раунд у секторі наземних роботизованих комплексів серед тих, які публічно оголошувалися в Україні. На лютий 2025-го в країні працювало понад 200 виробників, 40 розробок – кодифіковані, за даними оборонного кластера Brave1.