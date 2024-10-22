Санкции ЕС против России опаздывают по меньшей мере на год – Зеленский

Западные партнеры Украины будут увеличивать санкции против России, но у них нет эффекта, на который рассчитывала Европа, поскольку их не ввели до конца. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами 21 октября.

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Зеленский отметил Великобританию, которая ввела «важные санкции, о которых мы просили их».

По его словам, санкции будут увеличиваться, однако они не обладают тем эффектом, на который рассчитывала Европа.

Причиной Зеленский назвал то, что сами страны ЕС не ввели санкции до конца. «Это настоящая потеря, считаю, если не двух лет, то года так точно. Год назад Россия должна была быть в том состоянии, в котором должна быть в следующем году», – подчеркнул президент.

Он сравнил Россию с «Титаником», экономика которой начнет тонуть, но будет это делать медленно. По словам Зеленского, для Украины важно то, чтобы после окончания войны российская экономика не смогла восстановиться за месяц.

Контекст

Россия между тем продолжает получать значительные доходы от продажи энергоносителей, которые использует для финансирования войны в Украине.

17 октября Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. На сегодняшний день это самый большой пакет санкций против «теневого флота» Путина.

Страны ЕС рассчитывают возобновить дискуссии о новых санкциях против экономики России в январе 2025 года, сообщило ранее Politico. В это время Польша сменит Венгрию в полугодовом председательстве в Совете ЕС, а Европарламент утвердит новый состав Еврокомиссии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался председательством своей страны, чтобы фактически прекратить разговоры о санкциях против РФ, говорят дипломаты и официальные лица.