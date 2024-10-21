ЄС зможе повернутися до обговорення нових санкцій проти РФ у січні – Politico

Росія продовжує отримувати значні прибутки від продажу енергоносіїв, які використовує для фінансування війни в Україні.

Країни Європейського Союзу розраховують відновити дискусії про нові санкції проти економіки Росії в січні 2025 року, пише Politico . Саме тоді Польща змінить Угорщину у піврічному головуванні в Раді ЄС, а Європарламент затвердить новий склад Єврокомісії.

Деталі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скористався головуванням своєї країни, щоб фактично припинити розмови про санкції проти РФ, кажуть дипломати й офіційні особи.

З 1 січня Польща, яка зазвичай є одним із найсильніших прихильників України, перейме естафету головування в Раді ЄС від Угорщини.

Варшава вже заявляла, що хоче використати свій шестимісячний термін головування, щоб посилити боротьбу з «російськими енергоносіями, які надходять до ЄС і залишаються критичним джерелом доходів Кремля», зазначає видання.

«Імпорт російських енергоносіїв зростає. Це поганий знак. ЄС вже запровадив обмеження на російську нафту і значно скоротив закупівлі трубопровідного газу. Але є десятки добре відомих лазівок, якими користується Москва, а також зростаючий флот танкерів, які важко відстежити, що все ще продають російське викопне паливо в усьому світі», – заявив Кшиштоф Болеста, міністр клімату і навколишнього середовища Польщі, минулого тижня на зустрічі міністрів у Люксембурзі.

ЄС гостро потребує «переоцінки своєї стратегії санкцій, і польське головування, безумовно, надає хорошу можливість зробити це», – вважає Марія Шагіна, економістка й експертка з питань санкцій в Міжнародному інституті стратегічних досліджень.

Контекст

У першому півріччі 2024-го надходження від продажу нафти і газу до федерального бюджету Росії зросли приблизно на 41% у річному обчисленні, до 5,7 трлн руб. ($65,12 млрд), повідомило міністерство фінансів РФ. Це зумовлено зростанням цін на нафту та ослабленням рубля. У першій половині року середня ціна на флагманську російську нафту сорту Urals становила $69,1 за барель, що вище за встановлену Заходом цінову межу в $60, порівняно з $52,5 за аналогічний період 2023 року.

США планують прискорити процес посилення санкцій щодо Росії, повідомив у вересні заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх. За його словами, найважливішим компонентом зниження фінансових доходів Росії є контроль над її поставками нафти. «Наближається момент, коли можна буде говорити про набагато жорсткіший режим щодо «тіньового флоту» й обсягів нафти, які Росії дозволено поставляти на ринок», – наголосив Сінгх.

Росія збільшила потужність свого «тіньового флоту» нафтових танкерів майже на 70% порівняно з минулим роком, попри санкції проти страховиків і судноплавних компаній, написала FT 14 жовтня.

17 жовтня Велика Британія запровадила санкції проти 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів для перевезення скрапленого природного газу. На сьогодні це найбільший пакет санкцій проти «тіньового флоту» Путіна.