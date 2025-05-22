Санкції проти Поліщука. «Ельдорадо» та постачальники мережі заперечують імпорт техніки з РФ з посиланням на дані Митниці

Представники мережі «Ельдорадо» та її постачальників надали Forbes Ukraine листи від Державної митної, з яких слідує, що принаймні до 2023 року включно ці компанії не постачали жодних товарів з Росії чи Білорусі. У квітні РНБО запровадила санкції проти неофіційного бенефіціара «Ельдорадо» Віктора Поліщука. Ймовірний привід, як стверджували знайомі зі справою співрозмовники Forbes Ukraine, – продаж виготовленої у Росії техніки під виглядом китайської.

Деталі

Компанії надали документи у відповідь на твердження співрозмовників Forbes Ukraine у статті від 21 квітня про можливі причини накладення санкцій РНБО проти Віктора Поліщука. Він не є офіційним бенефіціаром «Ельдорадо», але саме з ним вели перемовини кредитори компанії, зокрема державний Ощадбанк, писав Forbes Ukraine восени 2023-го.

У матеріалі про запровадження санкцій йшлося про те, що у мережі могли продаватися товари виготовлені у РФ під виглядом китайських. Постачальником цих товарів нібито могло виступати ТОВ «Топ Ассет». Про це Forbes Ukraine писав з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах та посадовця, знайомого з матеріалами, які, як стверджується, стали основною включення Поліщука у санкційні списки . Співрозмовники не надали документальних доказів цим твердженням.

. Співрозмовники не надали документальних доказів цим твердженням. Представники ТОВ «Топ Ассет» надіслали дані Державної митної служби (ДМС), в яких йдеться, що компанія здійснювала імпорт товарів у 2017-2021 роках з Китаю, у 2022-му з Китаю та Польщі, у 2023 році – з Китаю, Польщі та Німеччини. У митниці також зазначили, що імпорт з Росії та Білорусі у 2014-2023 роках цією юрособою не здійснювався.

ТОВ «Дієса» також надала інформацію від митниці, що ця компанія, а також ТОВ «Технополіс 15» у 2014-2023 роках не здійснювали імпорт товарів з Росії та Білорусі.

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Контекст

РНБО 12 квітня наклала санкції на Віктора Поліщука та колишню власницю «Айбокс Банку» Альону Шевцову за поданням Служби безпеки України (СБУ). До одного санкційного списку з ними потрапили топпосадовці часів президента-втікача Віктора Януковича Сергій Арбузов та Андрій Клюєв.

Поліщук не знав підстав внесення його до санкційного списку, йшлося у письмовій відповіді його пресслужби, яку Forbes отримав після публікації матеріалу від 21 квітня. «З метою з’ясувати це Поліщук направив офіційні запити СБУ, РНБО та Офісу Президента. Відповіді очікуються», — зазначалося в коментарі.

Також після публікації статті Forbes отримав коментарі від компаній, що фігурують у твердженнях правоохоронців, наданих редакції.

У коментарі від імені директора ТОВ «Топ Ассет» Сергія Мисника стверджувалося, що компанія не закуповувала електронну чи побутову техніку в РФ і не сплачувала у цій країні податків. Мисник підтверджує, що компанія дійсно має партнерські відносини з юрособами, що «входять до мережі «Ельдорадо», але сама «Топ Ассет» не є частиною цієї мережі. Засновником компанії є Андрій Ковінський. Ця людина прямо не повʼязана з «Ельдорадо» чи Поліщуком. Він є засновником ТОВ «Технополіс 12». Ця юрособа має схожу назву та зареєстрована за тією ж адресою, що і «Технополіс 15», засновником якої є ТОВ «Дієса».

У листі від імені Віри Вітинської, гендиректорки ТОВ «Дієса», вказується, що «Топ Ассет» хоч і справді є постачальником мережі, однак за обсягами займає позицію «в кінці другого десятку серед сотень постачальників і не є ключовим».

Вітинська заперечує, що Поліщук має стосунок до мережі як бенефіціар.

Також Вітинська зазначила, що до квітня 2022-го закупівля товарів вироблених у РФ українськими компаніями не була забороненою. Однак «Ельдорадо» не закуповала нічого у Росії протягом останніх 10 років, додала Вітинська.