«Сміливо підвищимо ціни». У світі майже рік дефіцит японського чаю матча. Як відреагують продавці елітного напою в Україні?

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Українці купують оригінальний чай матча більш як на $1 млн щомісяця. Попри глобальний дефіцит, українські чайні бренди продовжують робити на нього ставку. Як вони адаптуються і наскільки можуть зрости ціни на матчу в Україні?
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