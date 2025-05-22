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«Сміливо підвищимо ціни». У світі майже рік дефіцит японського чаю матча. Як відреагують продавці елітного напою в Україні?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

3 хв читання

матча /Getty Images

До 2028 року світовий ринок матчі прогнозовано зросте до $4,7 млрд. Фото Getty Images

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Українці купують оригінальний чай матча більш як на $1 млн щомісяця. Попри глобальний дефіцит, українські чайні бренди продовжують робити на нього ставку. Як вони адаптуються і наскільки можуть зрости ціни на матчу в Україні?

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