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СБУ та ДБР затримали генералів у справі про захоплення частини Харківщини у 2024-му

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Служба безпеки та ДБР затримали трьох посадовців Збройних сил України, які не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року, повідомяє пресслужба СБУ 20 січня. Двох генералів та полковника звинувачують у недбалості, через яку Росія змогла захопити частину території області.

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Ключові факти

  • За матеріалами справи, фігурантами є бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) «Харків», генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.
  • За версією слідства, посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу росіян на обласний центр.
  • Фігуранта інкримінують порушення вимог бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ.
  • Слідча вважають, що у ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу РФ, що призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої.
  • Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.
СБУ та ДБР затримали генералів у справі про захоплення частини Харківщини у 2024-му /Фото 1

Фото: СБУ

СБУ та ДБР затримали генералів у справі про захоплення частини Харківщини у 2024-му /Фото 2

Фото: СБУ

СБУ та ДБР затримали генералів у справі про захоплення частини Харківщини у 2024-му /Фото 3

Фото: СБУ

СБУ та ДБР затримали генералів у справі про захоплення частини Харківщини у 2024-му /Фото 4

Фото: ДБР

СБУ та ДБР затримали генералів у справі про захоплення частини Харківщини у 2024-му /Фото 5

Фото: ДБР

СБУ та ДБР затримали генералів у справі про захоплення частини Харківщини у 2024-му /Фото 6

Фото: ДБР

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Контекст

Спеціалізовані експертизи ініційовані правоохоронцями підтвердили факти злочинної діяльності фігурантів. На підставі зібраних доказів їх затримано і буде повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану); ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

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