СБУ та ДБР затримали генералів у справі про захоплення частини Харківщини у 2024-му

Служба безпеки та ДБР затримали трьох посадовців Збройних сил України, які не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року, повідомяє пресслужба СБУ 20 січня. Двох генералів та полковника звинувачують у недбалості, через яку Росія змогла захопити частину території області.