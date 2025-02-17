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Сенатор-республіканець у Києві: «Україна точно буде за столом переговорів. Ви це побачите найближчими тижнями»

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

2 хв читання

Сенатор Тім Тілліс, представник Республіканської партії /Getty Images

Сенатор Тім Тілліс, представник Республіканської партії Фото Getty Images

Україна буде за столом переговорів, США не укладуть угоду без нації, яка так багато зробила на полі бою і так багато втратила. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Тім Тілліс під час візиту двопартійної делегації Сенату до Києва, передає репортер Forbes Ukraine.

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Деталі

  • Процес діалогу з урегулювання російсько-української війни знаходиться на самому початку, ще немає окреслених переговорних рамок, сказав Тілліс. «Україна має бути на передовій і в центрі переговорів, щоб переконатися, що це буде щось стійке», – зазначив Тілліс.
  • Він наголосив, що тисячі людей віддали життя для захисту України. За його словами, ніхто і не думав, що українці не будуть за столом переговорів.
  • «Чи хтось справді вірить, що США укладуть угоду з європейською нацією, яка зробила все це на полі бою і так постраждала, і ця країна не буде за столом? Звичайно, вони [українці] будуть. Ви побачите це у наступні тижні та місяці», – додав сенатор.
  • Його тезу підтримали й два сенатори-демократи. Джинн Шахін заявила, що важливо, щоб Україна була за столом, і про це говорив президент Володимир Зеленський у Мюнхені.
  • «Я не думаю, що ми віримо в можливість досягнення справедливого миру без участі та лідерства України, без участі Європи, – сказав сенатор-демократ Майкл Беннет. – Я не вірю, що будь-яка угода може бути досягнута за спиною України». 

Контекст

В України є побоювання, що США можуть безпосередньо з РФ вирішити ключові питання переговорів без врахування голосів Києва та Європи, розповідав Forbes Ukraine український високопосадовець після того, як президент США Дональд Трамп спершу провів розмову з російським лідером Володимиром Путіним, а потім – із президентом України Володимиром Зеленським.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков і голова МЗС Сергій Лавров 17 лютого вилетять в Ер-Ріяд для зустрічі з делегацією США. У Кремлі повідомили, що переговори будуть присвячені «відновленню всього комплексу російсько-американських відносин», а також «підготовці можливих переговорів щодо українського врегулювання та організації зустрічі двох президентів».

За даними джерел NBC News, США планують провести окремі переговори з представниками Росії та України перед можливими спільними переговорами.

Зеленський вже наголосив, що Україна не братиме участі у переговорах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.

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