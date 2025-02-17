Сенатор-республиканец в Киеве: «Украина точно будет за столом переговоров. Вы это увидите в ближайшие недели»

Украина будет за столом переговоров, США не заключат соглашение без нации, которая так много сделала на поле боя и так много потеряла. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Тим Тиллис во время визита двухпартийной делегации Сената в Киев, передает репортер Forbes Ukraine.

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Процесс диалога по урегулированию российско-украинской войны находится в самом начале, еще нет очерченных переговорных рамок, сказал Тиллис. «Украина должна быть на передовой и в центре переговоров, чтобы убедиться, что это будет что-то устойчивое», – подчеркнул Тиллис.

Он отметил, что тысячи людей отдали жизнь для защиты Украины. По его словам, никто не думал, что украинцы не будут за столом переговоров.

«Действительно ли кто-то верит, что США заключат соглашение с европейской нацией, которая сделала все это на поле боя и так пострадала, и эта страна не будет за столом? Конечно, они [украинцы] будут. Вы увидите это в следующие недели и месяцы», – добавил сенатор.

Его тезис поддержали и два сенатора-демократа. Джинн Шахин заявила, что важно, чтобы Украина была за столом и об этом говорил президент Владимир Зеленский в Мюнхене.

«Я не думаю, что мы верим в возможность достижения справедливого мира без участия и лидерства Украины, без участия Европы, – сказал сенатор-демократ Майкл Беннет. – Я не верю, что любое соглашение может быть достигнуто за спиной Украины».

Контекст

У Украины есть опасения, что США могут напрямую с РФ решить ключевые вопросы переговоров без учета голосов Киева и Европы, рассказывал Forbes Ukraine украинский чиновник после того, как президент США Дональд Трамп сначала провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а затем – с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИДа Сергей Лавров 17 февраля вылетят в Эр-Рияд для встречи с делегацией США. В Кремле сообщили, что переговоры будут посвящены «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», а также «подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов».

По данным источников NBC News, США планируют провести отдельные переговоры с представителями России и Украины перед возможными совместными переговорами.

Зеленский уже подчеркнул, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не признает какие-либо договоренности, принятые США и РФ без участия Украины.