Швеція виділила €63 млн для військової підтримки України

Український держбюджет покриває менше третини спроможностей українських виробників – на закупівлю озброєння в держбюджеті цьогоріч передбачено лише $6 млрд із необхідних $20 млрд.

Уряд Швеції має намір надати Україні фінансову підтримку в розмірі €63 млн, або приблизно 720 млн крон, йдеться у повідомленні на сайті шведського уряду. Із вказаної суми €20 млн спрямують на підтримку оборонно-промислової бази України.

Ключові факти

Виділення €20 млн відбуватиметься за «данською моделлю», яка спрямована на підтримку закупівель в української промисловості на основі пропозицій України.

«Данська модель», яку Швеція має намір підтримувати, допоможе закупівлям в української промисловості. Попередня підтримка Данії відповідно до цієї моделі привела до того, що Україна змогла виробити 18 артилерійських систем.

Уряд має намір виділити ще близько €43 млн на низку наявних багатосторонніх ініціатив для швидкої та ефективної підтримки Збройних сил України.

Приклади ініціатив, які можуть бути підтримані, можна знайти у деяких коаліціях, створених у межах Контактної групи з оборони України: коаліція F-16, коаліція морської безпеки, коаліція з розмінування, ІТ-коаліція.

У межах цієї підтримки Швеція також зробить свій внесок у Фонд НАТО для України (NATO CAP), який закуповує військову техніку.

Контекст

17 квітня Данія першою з країн – партнерів України оголосила про виділення $28,5 млн на купівлю озброєння та військової техніки українських виробників для України. Рішення Данії – перше в межах проєкту Zbroyari: Manufacturing Freedom – глобальної фандрейзингової кампанії, мета якої – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році.

Як Україні вдалося переконати Данію закупляти українську зброю, яке озброєння в пріоритеті та які ще країни готові робити так само – читайте тут.