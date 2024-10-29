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Швеція виділила €63 млн для військової підтримки України

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Уряд Швеції має намір надати Україні фінансову підтримку в розмірі €63 млн, або приблизно 720 млн крон, йдеться у повідомленні на сайті шведського уряду. Із вказаної суми €20 млн спрямують на підтримку оборонно-промислової бази України.

Український держбюджет покриває менше третини спроможностей українських виробників – на закупівлю озброєння в держбюджеті цьогоріч передбачено лише $6 млрд із необхідних $20 млрд.

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Ключові факти

  • Виділення €20 млн відбуватиметься за «данською моделлю», яка спрямована на підтримку закупівель в української промисловості на основі пропозицій України. 
  • «Данська модель», яку Швеція має намір підтримувати, допоможе закупівлям в української промисловості. Попередня підтримка Данії відповідно до цієї моделі привела до того, що Україна змогла виробити 18 артилерійських систем.
  • Уряд має намір виділити ще близько €43 млн на низку наявних багатосторонніх ініціатив для швидкої та ефективної підтримки Збройних сил України.
  • Приклади ініціатив, які можуть бути підтримані, можна знайти у деяких коаліціях, створених у межах Контактної групи з оборони України: коаліція F-16, коаліція морської безпеки, коаліція з розмінування, ІТ-коаліція.
  • У межах цієї підтримки Швеція також зробить свій внесок у Фонд НАТО для України (NATO CAP), який закуповує військову техніку.

Контекст

17 квітня Данія першою з країн – партнерів України оголосила про виділення $28,5 млн на купівлю озброєння та військової техніки українських виробників для України. Рішення Данії – перше в межах проєкту Zbroyari: Manufacturing Freedom – глобальної фандрейзингової кампанії, мета якої – зібрати $10 млрд на виробництво української зброї в цьому році. 

Як Україні вдалося переконати Данію закупляти українську зброю, яке озброєння в пріоритеті та які ще країни готові робити так само – читайте тут.

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