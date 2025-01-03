Швеція компенсувала Румунії $27,1 млн за передачу ЗРК Patriot Україні

Швеція оголосила про виділення 300 млн крон ($27,1 млн) для непрямої підтримки протиповітряної оборони України. Про це 2 січня повідомила пресслужба Міністерства оборони країни. Україна потребує ЗРК Patriot для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від ударів російських крилатих і балістичних ракет.

Деталі

Кошти спрямовані на компенсацію Румунії за передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot у 2024 році.

Фінансування є частиною проєкту «Негайні дії щодо протиповітряної оборони» (Immediate Action on Air Defense, IAAD), який очолює Німеччина. Ця ініціатива передбачає надання нових систем ППО для України та фінансову підтримку країнам, що передають свої оборонні ресурси.

Швеція приєдналася до проєкту восени 2024 року, використовуючи вже затверджені пакети військової допомоги для фінансування. Зусилля країни доповнюють підтримку Норвегії, яка в жовтні 2024 року оголосила про виділення 1,4 млрд норвезьких крон для аналогічної компенсації Румунії.

Контекст

Точна кількість батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot, розгорнутих в Україні, не розголошується з міркувань безпеки. Відомо, що перші комплекси були надані міжнародними партнерами у 2023 році.

На початку 2024 року президент Зеленський звернувся до партнерів із проханням про додаткові поставки. У відповідь Німеччина пообіцяла відправити ще одну батарею, а Нідерланди ініціювали передачу ще однієї на основі компонентів, що постачають кілька країн.

Уряд США тимчасово призупинив нові замовлення на системи Patriot і ракети-перехоплювачі. Це дозволить перенаправити наявні ресурси на посилення оборони України. Комплекси, призначені для інших країн, будуть передані Києву для захисту міст і критичної інфраструктури.

20 червня 2024 року вища рада національної оборони Румунії (CSAT) під керівництвом президента Клауса Йоханніса ухвалила рішення передати Україні одну батарею Patriot, що стало важливим внеском у зміцнення української протиповітряної оборони.