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Українські біженці можуть перебувати в США до припинення війни – Трамп

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Українцям, які шукають безпечного притулку, можуть дозволити залишатися у США до завершення повномасштабної війни Росії проти України. Про це 29 липня заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі, пише «Суспільне».

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Деталі 

  • На запитання одного з журналістів, чи надасть він такий дозвіл, Трамп відповів ствердно.
  • «Ми це зробимо. У нас багато людей з України, і ми працюємо з ними», – зазначив він.

Контекст 

У березні Reuters повідомляв, що адміністрація Трампа має намір позбавити легального статусу приблизно 240 000 українських біженців, які прибули до США після 2022 року. У Білому домі цю інформацію спростували, назвавши її «фейком». Проте в квітні деякі українці, які перебувають у США за гуманітарними програмами, отримали листи з вимогою покинути країну.

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