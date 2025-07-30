Українцям, які шукають безпечного притулку, можуть дозволити залишатися у США до завершення повномасштабної війни Росії проти України. Про це 29 липня заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі, пише «Суспільне».
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Деталі
- На запитання одного з журналістів, чи надасть він такий дозвіл, Трамп відповів ствердно.
- «Ми це зробимо. У нас багато людей з України, і ми працюємо з ними», – зазначив він.
Контекст
У березні Reuters повідомляв, що адміністрація Трампа має намір позбавити легального статусу приблизно 240 000 українських біженців, які прибули до США після 2022 року. У Білому домі цю інформацію спростували, назвавши її «фейком». Проте в квітні деякі українці, які перебувають у США за гуманітарними програмами, отримали листи з вимогою покинути країну.
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