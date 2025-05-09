Сі Цзіньпін уперше публічно закликав Путіна укласти «справедливу» угоду про мир в Україні

Китай сподівається, що «справедлива мирна угода, яка буде прийнята всіма зацікавленими сторонами», може бути досягнута шляхом діалогу, заявив голова КНР Сі Цзіньпін своєму російському колезі Володимиру Путіну під час бесіди в Москві 8 травня, повідомляє китайське МЗС. Це перший публічний випадок, коли китайський лідер особисто сформулював принципи, на яких, на думку країни, має завершитися війна, занпише Bloomberg .

Деталі

Під час візиту Сі Цзіньпін заявив, що Китай вітає всі зусилля, які сприяють миру, і сподівається на досягнення «справедливої, міцної та обовʼязкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін шляхом діалогу».

Хоча Сі не уточнив, як має виглядати можлива угода, коментар став першим випадком, коли китайський лідер особисто висловився щодо угоди про припинення війни.

Під час перемовин вони обмінялися думками щодо таких питань, як війна в Україні. Сі Цзіньпін зазначив, що Китай виступає за «загальну, всеосяжну, спільну та стійку концепцію глобальної безпеки та дотримується її», а також вважає, що «законні інтереси безпеки всіх країн мають бути сприйняті серйозно», а також мають бути усунені «докорінні причини кризи».

Путін заявив, що Росія нібито готова розпочати мирні переговори без попередніх умов та сподівається на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угоди.

Контекст

У лютому 2023 року Китай представив план із 12 пунктів щодо припинення війни Росії з Україною, але союзники Києва швидко відкинули цей план, який поклав би кінець санкціям проти Москви, залишивши російські війська на українській території. Проте з того часу коментарі президента США Дональда Трампа про війну показали, що він може бути відкритий для аналогічних поступок Москві.

Сі перебуває з чотириденним візитом у Москві, оскільки Росія відзначає 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні. Бразильський лідер Луїс Інасіу Лула де Сілва і премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо входять до лідерів більш ніж 20 країн, які приєдналися до Путіна на щорічному параді Перемоги 9 травня в Москві.

Заяви Сі також прозвучали після того, як Трамп сказав, що для нього було б «природно» попросити Китай допомогти в угоді між Україною та Росією. У пості в соціальних мережах лідер США закликав до 30-денного припинення вогню, щоб прокласти шлях до переговорів, погрожуючи запровадити додаткові санкції у разі порушення перемирʼя.

У березні міністр закордонних справ КНР Ван Ї вже наголошував на необхідності «справедливого і стійкого миру», який схвалили б усі.