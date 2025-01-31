Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ «Лукойла» – Генштаб ЗСУ (оновлено)

У ніч на 31 січня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» у Волгоградській області РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ключові факти

Оновлено . За даними Генштабу, цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.

. За даними Генштабу, цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються.

Раніше про атаку на Волгоградський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших у Росії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко 31 січня.

Проєктна потужність переробки становить близько 14 млн т нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії.

На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.

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За даними місцевої влади, на території нафтопереробного заводу виникла пожежа внаслідок падіння уламків одного з БпЛА. Втім, вона начебто була «оперативно ліквідована».

Серію вибухів чули мешканці Червоноармійського району в південній частині Волгограда. На півдні міста знаходиться завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка», який уже зазнавав атак дронів.

Контекст

14 січня українські військові здійснили масований удар по військових об’єктах у глибині Росії на відстані від 200 до 1100 км. Під вогонь потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях і Татарстані. Серед атакованих об’єктів нафтобаза «Комбінат Крістал» в Енгельсі, Брянський хімічний завод, зенітні комплекси «Тор» і «Бук», Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез».

16 січня Тамбовський пороховий завод, ключовий об’єкт російського ВПК, зазнав атаки. У той же день Сили спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими підрозділами атакували дронами нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області, що підтверджено Генштабом ЗСУ.

У ніч на 24 січня безпілотники здійснили серію атак на стратегічні об’єкти РФ. Зокрема, удари було завдано по нафтопереробному заводу в Рязані та підприємству «Кремній Ел» у Брянську, яке виготовляє мікроелектроніку для російської військової техніки.

Рязанський нафтопереробний завод «Роснєфті» призупинив роботу після атаки українських безпілотників наприкінці минулого тижня. За даними джерел Reuters, на нафтопереробному заводі згоріло нафтосховище.

У ніч на 29 січня підрозділи Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово, повідомляє Генштаб ЗСУ. За даними джерел «Інтерфакс-Україна», дрони Служби безпеки України та ССО також уразили нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» та ракетний арсенал у Тверській області РФ.