Столичні супермаркети «Сільпо», «Фора» і Prostor зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 9 липня 2025 року. Компанія Feeelings втратила все виробництво. Про це Forbes Ukraine повідомили пресслужби «Сільпо», «Фори», СЕО Prostor Петро Чередніченко та власник Feeelings Олександр Яцюта.
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Ключові факти
- Через російську атаку пошкоджений ТЦ «Квадрат» біля станції метро Лукʼянівська. В ньому розташовуються супермаркети «Сільпо» та Prostor. Вибуховою хвилею вибило вікна й двері, пошкоджено генератор та частково товари, повідомляють у пресслужбі «Сільпо». Персонал супермаркету – цілий і неушкоджений. «Магазин продовжує працювати та відновлюватися, а збитки підраховуємо», – додають у пресслужбі ритейлера.
- «Наш магазин не сильно постраждав, але вибуховою хвилею вибило останні вцілілі вікна у складському приміщенні та частково впала підвісна стеля, каже СЕО Prostor Петро Чередніченко. Персонал не постраждав, додає він. Магазин не працює і всі орендарі переглядають свої збитки, каже Чередніченко. За його словами, ТЦ «Квадрат» ще приймає рішення про відкриття певних магазинів у торговому центрі.
- Внаслідок влучання в житловий будинок постраждав магазин «Фора», який знаходився на першому поверсі будівлі, по вул. Деревлянська, 14. Це неподалік від ТЦ «Квадрат». Постраждалих серед співробітників немає, кажуть у пресслужбі «Фори». «Важко поки порахувати збитки, але буде проведена оцінка втраченого товару та пошкодженого майна», – додають там. Нині магазин працює «в обмеженому режимі».
- Через російську атаку втратила своє виробництво та склад компанія Feeelings. Вони займали площу у 500 кв.м. Орієнтовні збитки – €2-3 млн, каже власник компанії Олександр Яцюта. «Ми планували відкривати склад в Німеччині, тому останні місяці виробляли товар і готували його на відправку», – додає він. Це вже відновити буде неможливо, бо будівля частково обвалилась під час гасіння пожежі, каже Яцюта.
Контекст
У ніч проти 10 липня Київ зазнав масованої комбінованої атаки російськими дронами і балістикою, у столиці лунали гучні вибухи, виникли пожежі, є загиблі і постраждалі.
Росія також атакувала Київську область, поранений житель Обухівського району, його госпіталізували. Пошкодження зафіксували в чотирьох районах, повідомив голова ОВА Микола Калашник.
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