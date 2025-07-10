Столичні супермаркети «Сільпо», «Фора» і Prostor зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки на Київ в ніч на 9 липня 2025 року. Компанія Feeelings втратила все виробництво. Про це Forbes Ukraine повідомили пресслужби «Сільпо», «Фори», СЕО Prostor Петро Чередніченко та власник Feeelings Олександр Яцюта.

Ключові факти

Через російську атаку пошкоджений ТЦ «Квадрат» біля станції метро Лукʼянівська. В ньому розташовуються супермаркети «Сільпо» та Prostor. Вибуховою хвилею вибило вікна й двері, пошкоджено генератор та частково товари, повідомляють у пресслужбі «Сільпо». Персонал супермаркету – цілий і неушкоджений. «Магазин продовжує працювати та відновлюватися, а збитки підраховуємо», – додають у пресслужбі ритейлера.

«Наш магазин не сильно постраждав, але вибуховою хвилею вибило останні вцілілі вікна у складському приміщенні та частково впала підвісна стеля, каже СЕО Prostor Петро Чередніченко. Персонал не постраждав, додає він. Магазин не працює і всі орендарі переглядають свої збитки, каже Чередніченко. За його словами, ТЦ «Квадрат» ще приймає рішення про відкриття певних магазинів у торговому центрі.

Внаслідок влучання в житловий будинок постраждав магазин «Фора», який знаходився на першому поверсі будівлі, по вул. Деревлянська, 14. Це неподалік від ТЦ «Квадрат». Постраждалих серед співробітників немає, кажуть у пресслужбі «Фори». «Важко поки порахувати збитки, але буде проведена оцінка втраченого товару та пошкодженого майна», – додають там. Нині магазин працює «в обмеженому режимі».

Через російську атаку втратила своє виробництво та склад компанія Feeelings. Вони займали площу у 500 кв.м. Орієнтовні збитки – €2-3 млн, каже власник компанії Олександр Яцюта. «Ми планували відкривати склад в Німеччині, тому останні місяці виробляли товар і готували його на відправку», – додає він. Це вже відновити буде неможливо, бо будівля частково обвалилась під час гасіння пожежі, каже Яцюта.

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Контекст

У ніч проти 10 липня Київ зазнав масованої комбінованої атаки російськими дронами і балістикою, у столиці лунали гучні вибухи, виникли пожежі, є загиблі і постраждалі.

Росія також атакувала Київську область, поранений житель Обухівського району, його госпіталізували. Пошкодження зафіксували в чотирьох районах, повідомив голова ОВА Микола Калашник.