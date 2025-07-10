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Офіс «5 каналу» зазнав пошкоджень через російську атаку на Київ (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Значних пошкоджень зазнав офіс «5 каналу» після російської атаки на Київ в ніч на 10 липня. Про це канал повідомив на своєму сайті сьогодні вранці.

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Деталі

  • Працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, – не постраждали. Канал повідомив про руйнування у студії, знищену знімальну техніку та пошкоджені робочі місця. 
  • «5 канал» заявив, що наразі не може оперативно відновити мовлення – ані в телевізійному етері, ані в YouTube. «Відновлювальні роботи тривають, і ми розраховуємо на якнайшвидше повернення до роботи», – йдеться у повідомленні.
Офіс «5 каналу» зазнав пошкоджень через російську атаку на Київ (фото) /Фото 1
Офіс «5 каналу» зазнав пошкоджень через російську атаку на Київ (фото) /Фото 2
Офіс «5 каналу» зазнав пошкоджень через російську атаку на Київ (фото) /Фото 3
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Офіс «5 каналу» зазнав пошкоджень через російську атаку на Київ (фото) /Фото 4
Офіс «5 каналу» зазнав пошкоджень через російську атаку на Київ (фото) /Фото 5
Офіс «5 каналу» зазнав пошкоджень через російську атаку на Київ (фото) /Фото 6
Офіс «5 каналу» зазнав пошкоджень через російську атаку на Київ (фото) /Фото 7
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Контекст

У ніч проти 10 липня Київ зазнав масованої комбінованої атаки російськими дронами і балістикою, у столиці лунали гучні вибухи, виникли пожежі, є загиблі постраждалі.

Росія також атакувала Київську область, поранений житель Обухівського району, його госпіталізували. Пошкодження зафіксували в чотирьох районах, повідомив голова ОВА Микола Калашник.

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