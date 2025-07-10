Значних пошкоджень зазнав офіс «5 каналу» після російської атаки на Київ в ніч на 10 липня. Про це канал повідомив на своєму сайті сьогодні вранці.
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Деталі
- Працівники, що перебували в приміщенні під час нічної зміни, – не постраждали. Канал повідомив про руйнування у студії, знищену знімальну техніку та пошкоджені робочі місця.
- «5 канал» заявив, що наразі не може оперативно відновити мовлення – ані в телевізійному етері, ані в YouTube. «Відновлювальні роботи тривають, і ми розраховуємо на якнайшвидше повернення до роботи», – йдеться у повідомленні.
Контекст
У ніч проти 10 липня Київ зазнав масованої комбінованої атаки російськими дронами і балістикою, у столиці лунали гучні вибухи, виникли пожежі, є загиблі постраждалі.
Росія також атакувала Київську область, поранений житель Обухівського району, його госпіталізували. Пошкодження зафіксували в чотирьох районах, повідомив голова ОВА Микола Калашник.
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