Столичные супермаркеты «Сільпо», «Фора» и Prostor получили повреждения в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 июля 2025 года. Компания Feeelings потеряла все производство. Об этом Forbes Ukraine сообщили пресс-службы «Сільпо», «Форы», СЕО Prostor Петр Чередниченко и владелец Feeelings Александр Яцюта.

Ключевые факты

Из-за российской атаки поврежден ТЦ «Квадрат» возле станции метро Лукьяновская. В нем располагаются супермаркеты «Сільпо» и Prostor. Взрывной волной выбило окна и двери, повреждены генератор и частично товары, сообщают в пресс-службе «Сільпо». Персонал супермаркета – цел и невредим. «Магазин продолжает работать и восстанавливаться, а ущерб подсчитываем», – добавляют в пресс-службе ритейлера.

«Наш магазин не сильно пострадал, но взрывной волной выбило последние уцелевшие окна в складском помещении и частично упал подвесной потолок, отмечает СЕО Prostor Петр Чередниченко. Персонал не пострадал, добавляет предприниматель. Магазин не работает и все арендаторы подсчитывают свои убытки, говорит Чередниченко. По его словам, ТЦ «Квадрат» еще принимает решение об открытии определенных магазинов в торговом центре.

В результате попадания в жилой дом пострадал магазин «Фора», который находился на первом этаже здания, по ул. Деревлянская, 14. Это недалеко от ТЦ «Квадрат». Пострадавших среди сотрудников нет, говорят в пресс-службе «Форы». «Трудно пока подсчитать убытки, но будет проведена оценка потерянного товара и поврежденного имущества», – добавляют там. В настоящее время магазин работает «в ограниченном режиме».

Из-за российской атаки потеряла свое производство и склад компания Feeelings. Они занимали площадь в 500 кв.м. Ориентировочные убытки – €2-3 млн, отмечает владелец компании Александр Яцюта. «Мы планировали открывать склад в Германии, поэтому последние месяцы производили товар и готовили его на отправку», – добавляет он. Это уже восстановить будет невозможно, потому что здание частично обрушилось во время тушения пожара, говорит Яцюта.

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Контекст

В ночь на 10 июля Киев подвергся массированной комбинированной атаке российскими дронами и баллистикой, в столице раздавались громкие взрывы, возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.

Россия также атаковала Киевскую область, ранен житель Обуховского района, пострадавший госпитализирован. Повреждение было зафиксировано в четырех районах, сообщил глава ОВА Николай Калашник.