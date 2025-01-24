Схема в УЗ на 140 млн грн. ВАКС призначив депутату Бондарю заставу в 100 млн грн

Вищий антикорупційний суд не взяв народного депутата Віктора Бондаря під варту і обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн, про це свідчить трансляція судового засідання 24 січня. Депутата слідство вважає одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн «Укрзалізниці» при закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Ключові факти

Згідно із рішенням судді, застава у 100 млн грн може бути внесена самим Бондарем, або ж іншими фізичними чи юридичними особами протягом 5 днів після оголошення рішення.

На депутата покладені такі обовʼязки: не виїжджати без дозволу за межі Київської області, прибувати за викликом детектива, утриматись від спілкування працівниками філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» і працівниками Мінінфраструктури, іншими підозрюваними у справі, а також здати закордонні паспорти.

Водночас суддя не зобовʼязав Бондара носити електронний браслет.

Фото: Віктор Бондар на судовому засіданні 24 січня

Контекст

17 січня народному депутату Бондарю повідомили про підозру, слідство вважає його одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн «Укрзалізниці» при закупівлі кабельно-провідникової продукції.

За версією слідства, нардеп спільно з підприємцем розробив злочинну схему заволодіння коштами УЗ при постачанні продукції за завищеними цінами. Після цього підозрювані начебто вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа УЗ та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю компанії, зазначило слідство.

Так званий «бек-офіс», який організували члени другої організованої групи, дозволяв здійснювати неформальний контроль діяльності підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав ухвалювати рішення, зокрема для перемоги підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях УЗ.

Бондар є позафракційним депутатом. Раніше він очолював політичну партію «Відродження», а потім керував депутатською групою «За майбутнє».