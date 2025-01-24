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Схема в УЗ на 140 млн грн. ВАКС призначив депутату Бондарю заставу в 100 млн грн

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Вищий антикорупційний суд не взяв народного депутата Віктора Бондаря під варту і обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн, про це свідчить трансляція судового засідання 24 січня. Депутата слідство вважає одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн «Укрзалізниці» при закупівлі кабельно-провідникової продукції. 

Ключові факти

  • Згідно із рішенням судді, застава у 100 млн грн може бути внесена самим Бондарем, або ж іншими фізичними чи юридичними особами протягом 5 днів після оголошення рішення.
  • На депутата покладені такі обовʼязки: не виїжджати без дозволу за межі Київської області, прибувати за викликом детектива, утриматись від спілкування працівниками філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» і працівниками Мінінфраструктури, іншими підозрюваними у справі, а також здати закордонні паспорти.
  • Водночас суддя не зобовʼязав Бондара носити електронний браслет.
Схема в УЗ на 140 млн грн. ВАКС призначив депутату Бондарю заставу в 100 млн грн /Фото 1

Фото: Віктор Бондар на судовому засіданні 24 січня

Контекст

17 січня народному депутату Бондарю повідомили про підозру, слідство вважає його одним з організаторів заволодіння понад 140 млн грн «Укрзалізниці» при закупівлі кабельно-провідникової продукції. 

За версією слідства, нардеп спільно з підприємцем розробив злочинну схему заволодіння коштами УЗ при постачанні продукції за завищеними цінами. Після цього підозрювані начебто вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа УЗ та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю компанії, зазначило слідство. 

Так званий «бек-офіс», який організували члени другої організованої групи, дозволяв здійснювати неформальний контроль діяльності підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав ухвалювати рішення, зокрема для перемоги підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях УЗ.

Бондар є позафракційним депутатом. Раніше він очолював політичну партію «Відродження», а потім керував депутатською групою «За майбутнє».

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