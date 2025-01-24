Схема в УЗ на 140 млн грн. ВАКС назначил депутату Бондарю залог в 100 млн грн

Высший антикоррупционный суд не взял народного депутата Виктора Бондаря под стражу и избрал ему меру пресечения в виде залога в 100 млн грн, об этом свидетельствует трансляция судебного заседания 24 января. Депутата следствие считает одним из организаторов завладения более 140 млн грн средств «Укрзализныци» при закупке кабельно-проводниковой продукции.

Ключевые факты

Согласно решению судьи, залог в 100 млн грн может быть внесен самим Бондарем или другими физическими или юридическими лицами в течение пяти дней после объявления решения.

На депутата возложены следующие обязанности: не выезжать без разрешения за пределы Киевской области, прибывать по вызову детектива, воздержаться от общения с работниками филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» и работниками Мининфраструктуры, другими подозреваемыми по делу, а также сдать загранпаспорта.

В то же время судья не обязал Бондаря носить электронный браслет.

Фото: Виктор Бондарь на судебном заседании 24 января

Контекст

17 января народному депутату Бондарю сообщили о подозрении, следствие считает его одним из организаторов завладения более 140 млн грн средств «Укрзализныци» при закупке кабельно-проводниковой продукции.

По версии следствия, нардеп совместно с предпринимателем разработал преступную схему завладения средствами УЗ при поставке продукции по завышенным ценам. После этого подозреваемые якобы вступили в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо УЗ и другие лица, осуществлявшие неформальный контроль за деятельностью компании, отметило следствие.

Так называемый «бэк-офис», организованный членами второй организованной группы, позволял осуществлять неформальный контроль за деятельностью предприятия, а при уплате участникам группы части денежных средств помогал принимать решения, в частности для победы подконтрольных предпринимателю компаний в закупках УЗ.

Бондарь является внефракционным депутатом. Ранее он возглавлял политическую партию «Відродження», а затем руководил депутатской группой «За майбутнє».