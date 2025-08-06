Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Студентська міграція: скільки українців і куди виїхали на навчання за 15 років. Дослідження Вокс Україна

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

2 хв читання

Вид на ботанічний сад Варшавського університету. Польща. /Getty Images

Вид на ботанічний сад Варшавського університету. Польща. Фото Getty Images

Кількість українських студентів у західних університетах (Європа, США, Канада, Австралія) зросла більш ніж уп’ятеро: з 21 000 у 2008/2009 навчальному році до 115 000 у 2023/2024. Про це йдеться у дослідженні Єгора Стадного з Вокс Україна. Forbes Ukraine вибрав головне.

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Загальний тренд

  • В Україні загальна кількість студентів становила 754 000 осіб у 2021/2022 навчальному році, 807 000 осіб у 2022/2023 та 899 000 осіб у 2023/2024. 
  • До початку повномасштабної війни частка тих, хто навчався за межами країни, становила 9%, у 2022 році цей показник виріс до 11,9%, а в 2023 дещо зменшився – до 11,4%.

Вплив російської агресії

  • З 2008 по 2014 роки кількість студентів за кордоном зростала на 2000–7000 щороку через прагнення кращої освіти та кар’єрних можливостей.
  • Агресія Росії у 2014 році прискорила міграцію, подвоївши кількість студентів за кордоном до 2018/2019 навчального року.
  • Повномасштабне вторгнення 2022 року спричинило зростання на 47% у 2022/2023 (з 75 000 до 109 000), з подальшою стабілізацією на рівні 115 000 у 2023/2024.

Найпопулярніші країни призначення

  • У 2008/2009 році лідером була Німеччина (8121 студент), за нею йшла Польща (2831). До 2013/2014 Польща випередила Німеччину з 15 123 студентами.
  • У 2023/2024 Польща стала головним напрямком, приймаючи 46 210 студентів (40% усіх українських студентів за кордоном).
  • Інші ключові країни: Німеччина, Канада (10 905 студентів), Словаччина (10 197), Чехія.

Частка українців серед іноземних студентів

  • У 2023/2024 українці становили значну частку іноземних студентів у Словаччині (53,5%), Польщі (43,1%), Литві (16,7%), Чехії (12,2%), Болгарії (11,2%), Естонії (9,9%).
  • У Німеччині та Канаді українці складають лише 2,5% та 1% іноземних студентів через більшу кількість студентів з Китаю.

Вплив повномасштабної війни

  • У 2022/2023 навчальному році кількість українських студентів зросла на 35 000 (+47%) через вимушену міграцію.
  • Основні реципієнти: Польща, Канада, Словаччина, Німеччина, Чехія, Франція, Литва (понад 80% приросту).
  • Польща надала українським студентам право на безкоштовне навчання в державних університетах польською мовою з 2022 року.

Гендерний розподіл

  • До 2022 року 60% українських студентів за кордоном були жінками, особливо в Німеччині, Італії, Іспанії, Франції, Австрії (до 70–75%).
  • Після 2022 року частка чоловіків зросла до 50% у 2022/2023, зокрема в Латвії (69%), Словаччині (60%), Литві (60%), Румунії (56%), Польщі (53%), через легший вступ та страх мобілізації.

Кількість вступників

  • У 2022/2023 та 2023/2024 роках до західних університетів вступили 42 000 та 41 000 українців відповідно, порівняно з 13 000–15 000 щороку до війни.
  • Польща та Німеччина прийняли 26 100 та 22 700 вступників у ці роки. Частка студентів за кордоном зросла з 6.5% до 13.5% (2022) та 12.5% (2023) від загальної кількості вступників в Україні.

Потенціал зростання через випускників місцевих шкіл

  • Після 2022 року в ЄС перебуває 300 000–340 000 українських підлітків (14–17 років), які можуть стати студентами.
  • Найвищий потенціал в Ірландії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Німеччини через велику кількість підлітків, але висока вартість навчання може стримувати.
  • У Німеччині 26,5% українських школярів навчаються в гімназіях (порівняно з 43% серед німців), що обмежує доступ до університетів. Очікується зростання кількості студентів з 2026–2027 років (3000–4000 щороку).
  • У Польщі 71% українських підлітків навчаються в профтехучилищах, а не в ліцеях, що знижує шанси на вступ до університетів. Очікується 2 000–3 000 додаткових вступників щороку.

Майбутні тренди

  • Зростання кількості українських студентів у західних університетах триватиме за рахунок випускників місцевих шкіл, особливо в Польщі та Німеччині (5000–10 000 щороку).
  • Мовний бар’єр та освітня політика країн (наприклад, вимоги до рівня володіння мовою) впливатимуть на доступ до освіти.

Дані та методологія

  • Дослідження охоплює дані з 34 країн, зібрані з офіційних джерел (наприклад, Główny Urząd Statystyczny у Польщі, Statistisches Bundesamt у Німеччині).
  • Дані включають студентів денної форми на бакалаврських і магістерських програмах, але в деяких країнах враховують і програми обміну чи мовні курси.
Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні