Кількість українських студентів у західних університетах (Європа, США, Канада, Австралія) зросла більш ніж уп’ятеро: з 21 000 у 2008/2009 навчальному році до 115 000 у 2023/2024. Про це йдеться у дослідженні Єгора Стадного з Вокс Україна. Forbes Ukraine вибрав головне.