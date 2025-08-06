Кількість українських студентів у західних університетах (Європа, США, Канада, Австралія) зросла більш ніж уп’ятеро: з 21 000 у 2008/2009 навчальному році до 115 000 у 2023/2024. Про це йдеться у дослідженні Єгора Стадного з Вокс Україна. Forbes Ukraine вибрав головне.
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Загальний тренд
- В Україні загальна кількість студентів становила 754 000 осіб у 2021/2022 навчальному році, 807 000 осіб у 2022/2023 та 899 000 осіб у 2023/2024.
- До початку повномасштабної війни частка тих, хто навчався за межами країни, становила 9%, у 2022 році цей показник виріс до 11,9%, а в 2023 дещо зменшився – до 11,4%.
Вплив російської агресії
- З 2008 по 2014 роки кількість студентів за кордоном зростала на 2000–7000 щороку через прагнення кращої освіти та кар’єрних можливостей.
- Агресія Росії у 2014 році прискорила міграцію, подвоївши кількість студентів за кордоном до 2018/2019 навчального року.
- Повномасштабне вторгнення 2022 року спричинило зростання на 47% у 2022/2023 (з 75 000 до 109 000), з подальшою стабілізацією на рівні 115 000 у 2023/2024.
Найпопулярніші країни призначення
- У 2008/2009 році лідером була Німеччина (8121 студент), за нею йшла Польща (2831). До 2013/2014 Польща випередила Німеччину з 15 123 студентами.
- У 2023/2024 Польща стала головним напрямком, приймаючи 46 210 студентів (40% усіх українських студентів за кордоном).
- Інші ключові країни: Німеччина, Канада (10 905 студентів), Словаччина (10 197), Чехія.
Частка українців серед іноземних студентів
- У 2023/2024 українці становили значну частку іноземних студентів у Словаччині (53,5%), Польщі (43,1%), Литві (16,7%), Чехії (12,2%), Болгарії (11,2%), Естонії (9,9%).
- У Німеччині та Канаді українці складають лише 2,5% та 1% іноземних студентів через більшу кількість студентів з Китаю.
Вплив повномасштабної війни
- У 2022/2023 навчальному році кількість українських студентів зросла на 35 000 (+47%) через вимушену міграцію.
- Основні реципієнти: Польща, Канада, Словаччина, Німеччина, Чехія, Франція, Литва (понад 80% приросту).
- Польща надала українським студентам право на безкоштовне навчання в державних університетах польською мовою з 2022 року.
Гендерний розподіл
- До 2022 року 60% українських студентів за кордоном були жінками, особливо в Німеччині, Італії, Іспанії, Франції, Австрії (до 70–75%).
- Після 2022 року частка чоловіків зросла до 50% у 2022/2023, зокрема в Латвії (69%), Словаччині (60%), Литві (60%), Румунії (56%), Польщі (53%), через легший вступ та страх мобілізації.
Кількість вступників
- У 2022/2023 та 2023/2024 роках до західних університетів вступили 42 000 та 41 000 українців відповідно, порівняно з 13 000–15 000 щороку до війни.
- Польща та Німеччина прийняли 26 100 та 22 700 вступників у ці роки. Частка студентів за кордоном зросла з 6.5% до 13.5% (2022) та 12.5% (2023) від загальної кількості вступників в Україні.
Потенціал зростання через випускників місцевих шкіл
- Після 2022 року в ЄС перебуває 300 000–340 000 українських підлітків (14–17 років), які можуть стати студентами.
- Найвищий потенціал в Ірландії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Німеччини через велику кількість підлітків, але висока вартість навчання може стримувати.
- У Німеччині 26,5% українських школярів навчаються в гімназіях (порівняно з 43% серед німців), що обмежує доступ до університетів. Очікується зростання кількості студентів з 2026–2027 років (3000–4000 щороку).
- У Польщі 71% українських підлітків навчаються в профтехучилищах, а не в ліцеях, що знижує шанси на вступ до університетів. Очікується 2 000–3 000 додаткових вступників щороку.
Майбутні тренди
- Зростання кількості українських студентів у західних університетах триватиме за рахунок випускників місцевих шкіл, особливо в Польщі та Німеччині (5000–10 000 щороку).
- Мовний бар’єр та освітня політика країн (наприклад, вимоги до рівня володіння мовою) впливатимуть на доступ до освіти.
Дані та методологія
- Дослідження охоплює дані з 34 країн, зібрані з офіційних джерел (наприклад, Główny Urząd Statystyczny у Польщі, Statistisches Bundesamt у Німеччині).
- Дані включають студентів денної форми на бакалаврських і магістерських програмах, але в деяких країнах враховують і програми обміну чи мовні курси.
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