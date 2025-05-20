Адміністрація Трампа планує виділити $250 млн на добровільне повернення біженців з України та Гаїті – WP

Адміністрація Трампа планує використати до $250 млн, виділених на іноземну допомогу, для фінансування добровільного повернення приблизно 700 000 українських і гаїтянських мігрантів, які втекли до США через війни та насильство у своїх країнах, назад до України та Гаїті. Про це пише The Washington Post із посиланням на відповідні документи.

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Мігрантам, які погодяться на «самодепортацію», пропонуватимуть стипендію в $1000. Програма також охоплюватиме афганців, палестинців, лівійців, суданців, сирійців та єменців, обходячи Міжнародну організацію з міграції (МОМ), яка не підтримує повернення до небезпечних регіонів.

Критики, зокрема колишні урядовці, називають план нелюдяним і незаконним, оскільки він змушує біженців повертатися до країн, де їхньому життю загрожує небезпека, та порушує цільове використання фондів для підтримки біженців.

Суспільство обурене, а правозахисники, як-от Узра Зея з Human Rights First, називають ідею «добровільної депортації» абсурдною.

Ця ініціатива збігається з наміром адміністрації скоротити іноземну допомогу, зокрема шляхом ліквідації USAID і припинення 80% її програм, що підтримували Україну, Гаїті та інші країни.

Пропозиція передбачає використання коштів Бюро з питань населення, біженців і міграції для чартерних рейсів або авіаквитків, хоча традиційно ці кошти спрямовувалися на переселення біженців у США.

Документи, датовані квітнем-травнем, названі «застарілими» речницею DHS Трішею Маклафлін, але нещодавня угода між DHS і Держдепартаментом підтверджує план із бюджетом у $250 млн, пише WP. Очікується, що афганці стануть першою групою, яку заохочуватимуть до депортації, попри ризики в Афганістані під контролем Талібану.

Контекст

Українці отримали тимчасовий захищений статус у США з 2022 року через війну, розв’язану Росією. Гаїтяни мають цей статус із 2010 року після землетрусу, який забрав тисячі життів, і він подовжувався через триваючу нестабільність. За документами, у США перебуває понад 200 000 українців і 500 000 гаїтян, які можуть підпасти під програму добровільної депортації. Хоча адміністрація Байдена намагалася продовжити цей статус для гаїтян до лютого 2026 року, DHS Трампа може скасувати його вже цього літа.