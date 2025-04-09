США отримують до $2 млрд на день від запроваджених мит – Трамп

США отримують від запроваджених підвищених мит $2 млрд на день. Про це напередодні заявив президент Дональд Трамп, виступаючи в Білому домі, пише Reuters.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Деталі
Трамп наголосив, що «справи йдуть дуже добре». «Ми отримуємо майже $2 млрд на день завдяки митам», – сказав Трамп,
Гроші надходять на такому рівні, якого «якого ми ніколи раніше не бачили», наголосив він.
Контекст
Минулого тижня Трамп оголосив про запровадження «взаємних» мит щодо іноземних торговельних партнерів США – загалом до списку потрапило 185 держав.
5 квітня набули чинності 10% імпортні тарифи США на імпорт практично з усіх зарубіжних країн. З 9 квітня запроваджуються мита у розмірі 20% і вище, зокрема для ЄС та Китаю.
Трамп напередодні підписав указ, який змінює з 34% на 84% американські ввізні мита на китайські товари. Таким чином, з урахуванням мит у 20%, які були введені Трампом на товари з Китаю в перший термін його президентства, сумарний тариф зростає до 104%. Указ набуває чинності 9 квітня 2025 року о 12:01 за східним літнім часом США (19:01 за Києвом).
8 квітня Трамп анонсував торговельні переговори з партнерами. Ринки відреагували зростанням на тлі сподівань, що він може пом’якшити або скасувати підвищені мита для десятків країн. Зокрема, президент США заявив, що шанси на торговельну угоду з Південною Кореєю ʼвиглядають обнадійливоʼ після телефонної розмови з виконувачем обов’язків президента Хан Док Су. Про активний діалог із Білим домом повідомили лідери інших азійських та європейських держав.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.