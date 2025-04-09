США отримують до $2 млрд на день від запроваджених мит – Трамп

США отримують від запроваджених підвищених мит $2 млрд на день. Про це напередодні заявив президент Дональд Трамп, виступаючи в Білому домі, пише Reuters .

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Трамп наголосив, що «справи йдуть дуже добре». «Ми отримуємо майже $2 млрд на день завдяки митам», – сказав Трамп,

Гроші надходять на такому рівні, якого «якого ми ніколи раніше не бачили», наголосив він.

Контекст

Минулого тижня Трамп оголосив про запровадження «взаємних» мит щодо іноземних торговельних партнерів США – загалом до списку потрапило 185 держав.

5 квітня набули чинності 10% імпортні тарифи США на імпорт практично з усіх зарубіжних країн. З 9 квітня запроваджуються мита у розмірі 20% і вище, зокрема для ЄС та Китаю.

Трамп напередодні підписав указ, який змінює з 34% на 84% американські ввізні мита на китайські товари. Таким чином, з урахуванням мит у 20%, які були введені Трампом на товари з Китаю в перший термін його президентства, сумарний тариф зростає до 104%. Указ набуває чинності 9 квітня 2025 року о 12:01 за східним літнім часом США (19:01 за Києвом).

8 квітня Трамп анонсував торговельні переговори з партнерами. Ринки відреагували зростанням на тлі сподівань, що він може пом’якшити або скасувати підвищені мита для десятків країн. Зокрема, президент США заявив, що шанси на торговельну угоду з Південною Кореєю ʼвиглядають обнадійливоʼ після телефонної розмови з виконувачем обов’язків президента Хан Док Су. Про активний діалог із Білим домом повідомили лідери інших азійських та європейських держав.